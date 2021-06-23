Uzman isim Türkiye'nin aşı hedefini açıkladı "Türkiye 50 milyon kişinin iki doz aşılanmasıyla rahat nefes alacak"

Aşılama çalışmaları devam ederken, koronavirüse karşı verilen mücadelede başarının sırrı toplumsal bağışıklıktan geçiyor. Sık sık uyarılarda bulunan uzman isimler aşının önemine vurgu yaparak vatandaşlara çağrıda bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da toplumsal bağışıklık konusuna değindi. 1 Temmuz'dan itibaren atılacak yeni normalleşme adımları hakkında açıklamalarda bulunan İlhan, süreç hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

"VAKA SAYILARI 5-6 BİN BANDINDA İLERLİYOR"

Mustafa Necmi İlhan, dün itibarıyla 14,5 milyondan fazla kişinin iki doz, 29 milyondan fazla kişinin de tek doz aşısını olduğunu anımsatarak, vaka sayılarında da yaklaşık 15-20 gündür, 5-6 bin bandında ilerlendiğine dikkati çekti.

Aşı hedefinin 50 milyonu geçmek olduğuna vurgu yapan İlhan, "Bu açıdan aşılamada iyi bir noktaya doğru gidiyoruz. Yeni dönemde salgınla mücadelemiz, bireysel önlemler ve hızlı aşılama ile ilerleyecek." diye konuştu.

"İKİ DOZ AŞI OLANLAR AÇIK ALANDA MASKESİZ OTURABİLİR"

Uzman isim iki doz aşı olanların sosyal mesafeye dikkat etmek şartıyla açık alanda maskesiz oturabileceğini söyledi. İlhan, şu değerlendirmede bulundu: "İki doz aşısını olan vatandaşlar, çevrelerinde aşısız kimse yoksa, açık alandalarsa, aralarında en az 2 metre fiziksel mesafe bırakmak kaydıyla elbette maskesiz bir şekilde oturup sohbet edebilirler. Buna parklarda, bahçelerde, kırsal bölgelerde zaten şahit oluyoruz. Açık havada maskesiz bir şekilde aşılı vatandaşımız yürüyüşünü yapabilir ancak postane, banka, alışveriş merkezi, sinema salonu gibi kalabalık yerlere girdiğinde maskesini takması gerekecek."

"TEMİZ HAVA RİSKİ AZALTIYOR"

Prof. Dr. İlhan, hava kirliliği konusunda bilinç oluşması gerektiğini vurguladı. Ortamları sık havalandırmanın, bireysel temizliğin önemine dikkat çeken İlhan, "Toplu taşımada açık camla seyahat ediliyorsa, iş yerinde, restoranlarda açık camla oturuluyorsa, yani dışarıdan temiz hava alınıyorsa, Kovid-19 bulaşma ihtimali kesin olarak azalıyor. Burada temiz hava önemli, klimadan bahsetmiyoruz." ifadelerini kullandı.

"AŞILAMADA YAŞ SINIRI AY SONUNA KADAR 18'E İNECEK"

Aşılamada yaş oranının yavaş yavaş aşağıya çekildiğine dikkat çeken İlhan, "Ay sonuna kadar 18 yaş üzeri her birey için her yerde, istediği aşıya erişim imkanı olacak. Bu çok önemli bir gelişme." dedi.

Prof. Dr. İlhan hijyen önlemlerinin hayati önem taşıdığını söyleyerek, "Şu an itibarıyla sadece tek doz aşı olanların iki doza tamamlanması bile 30 milyon vatandaşımızın aşı olması anlamına gelir ki bu da iyi bir noktaya gittiğimizin en önemli göstergelerinden. 50 milyon vatandaşımızın bilfiil aşılı olduğunu gördüğümüz gün, kendimizi rahat hissettiğimiz gündür." açıklamasında bulundu.

"AŞILAMA İLE BULAŞ AZALACAK"

Koronavirüse karşı verilen mücadelenin aşılamaya bağlı olduğunu söyleyen İlhan, "Aşılama sayesinde virüs bulaşsa bile kişinin hastalanma, ağır hasta olma ihtimali çok düşük olacak. Vefat ihtimali çok daha azalacak. Ayrıca kişi, enfekte olsa dahi hastalığın ağırlığı düşük olacağı için çevreye virüs saçılımı da daha az olacak. Bu da bulaşı azaltacak. Örneğin, ben aşılıyken bu hastalığı geçiriyorum, yanımdaki kişi de aşılı, o zaman ben hafif geçirdiğim için yanımdaki belki hiç hastalık geçirmeyebilir. Bu şekilde çevremdeki aşılanan kişi sayısı arttıkça, hastalık da bulaşacak kimse bulamadığı için kaybolacak."

"BİREYSEL TEDBİRLERDEN TAVİZ VERİLMEMELİ"

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Kısıtlamaların kalkmasının ardından vakalarda tedrici bir artış yaşanıp yaşanmadığının ve sebeplerinin takip edilmesi önem taşıyor. Sınırlı bir bölgede mi kalıyor, düğün, cenaze gibi bir sebebi mi var, yoksa ülke genelinde mutant virüsten kaynaklı bir artış mı var, ona göre devletimiz de gerekli değerlendirmeleri yapar." diye konuştu.