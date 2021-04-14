Uzman isim uyardı "Bitkisel çaylar göründüğü kadar masum olmayabilir"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jin. Opr. Dr. Esra Nur Özgür, kadınların televizyonda ya da sosyal medyada gördükleri bazı bitkisel ilaç, karışım veya çayların uzman bir hekime sorulmadan kullanılmaması gerektiğini söyledi.

"HORMON DENGESİZLİKLERİNDE ÇEVRESEL ETKİLER GÖRMEZDEN GELİNEMEZ"

Kadınların günlük hayatta karşılaştıkları birçok sorunun arkasında hormonlarda yaşanan dengesizlikler olabildiğine dikkat çeken Opr. Dr. Esra Nur Özgür, "Birçok kadın çeşitli sebeplere bağlı olarak hormon problemleri yaşamakta ve bu durum başka hastalıkların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Bu durum adet düzensizliği gibi farklı sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir. Stres ya da yanlış beslenme hormon dengesizliğinin en önemli nedenleri arasında kabul edilse de çevresel etkileri de görmezlikten gelemeyiz" dedi.

"HORMONAL ETKİ OLUŞTURABİLİR"

Bazı bitkisel ilaç, karışım veya çayların da hormonal etkiler oluşturabileceğini vurgulayan Jin. Opr. Dr. Esra Nur Özgür, "Özellikle bazı hanımlar televizyon ve sosyal medyada gördükleri bitkisel ilaç, karışım veya çayları alıp kullanıyorlar. Bunlar zararsız olduğu anlamına gelmez. Bu gibi ilaç ve çaylarda bulunan bazı maddeler hormonal etkiler oluşturabilir. Özellikle kanamalar, düzensiz adet görme gibi farklı sağlık sorunlarına yol açabilir. Bitkisel ya da organik de olsa kullanmadan önce mutlaka eczacınız ya da uzman bir hekime danışabilirsiniz" diyerek sözlerine son verdi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı