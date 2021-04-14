Uzman isim uyardı "Koronavirüs kalp sağlığını etkiliyor"

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Davran Çiçek kalp rahatsızlıkları olanları uyardı. Çiçek 12-18 Nisan "Kalp Sağlığı Haftası" kapsamında yaptığı açıklamada Covid-19 virüsünün kalbi olumsuz yönde etkilediğine dikkati çekti. Kalp sağlığı için verilen hizmetlere de değinen Prof. Dr. Çiçek, 1,5 yıl içerisinde bin 500 kalp hastasına müdahale ederek eski sağlığına kavuşmasını sağladıklarını sözlerine ekledi.

"KALP HASTALIKLARI ÖLÜM NEDENLERİNİN EN BAŞINDA YER ALIYOR"

Prof. Dr. Davran Çiçek, kalp hastalığının belirtileri, nedenleri, korona virüsün kalbe etkileri ve korunmaların yollarını anlattı. Çiçek, "Kalp ve damar hastalıkları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ölüm nedenlerinin en başında yer alıyor. Kalp ve damar hastalıklarının nedenlerini sıralayacak olursak: diyabet, hipertansiyon, yüksek kolesterol, sigara kullanımı, genetik faktörler, hareketsiz yaşam, stres gibi unsurlar yer almaktadır. Pandemi döneminde tüm bireyler gibi kalp rahatsızlığı olan hastalarımızın da dikkatli olması gerekiyor. Covid döneminde kalp rahatsızlığında bir miktar artış gözlemlendi. Özellikle bu dönemde korona virüse karşı korunmayı kalp hastalığına karşı korunma ile eş değerde görebiliriz. Yaşanan son gelişmelerle birlikte çocuk hastaların ve gebelerinde Covid-19 virüsüne karşı duyarlı oldukları gözlemlenmiştir" dedi.

"KAN DEĞERİ ÖLÇÜMÜ DÜZENLİ YAPILMALI"

Kalp hastalarının dikkatli olması gereken konular olduğunu söyleyen Prof. Dr. Davran Çiçek, "Kalp hastalarımızın dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır. Özellikle beslenmeye dikkat edilmeli, kan basıncı kontrol altında tutulmalı, kan değeri ölçümünü düzenli yapılmalı, sigara ve alkol gibi zararlı maddelerden korunmalı, stres faktörü kontrol altına alınmalıdır. Özellikle pandemi döneminde de kalp sağlığı açısından kardiyoloji bölümünden faaliyetlerimize devam ediyoruz. Anjiyo Ünitemiz de 1,5 yıl içerisinde bin 500 kalp hastamıza kateter yöntemiyle müdahalede bulunduk. Girişimsel yöntemlerimiz, koroner yoğun bakımda takiplerimiz ve poliklinik hizmetlerimiz pandemi döneminde de kesintisiz olarak devam etti. Bizler buradayız. Bu dönemde kalp sağlığınıza dikkat etmeyi unutmayın." diye konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı