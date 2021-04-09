Uzman isim uyardı! "Oruç tutmadan önce sağlığınızın yerinde olduğundan emin olun"

Ramazan başlamadan önce hastalığı olmadığını düşünen kişilerin bile mutlaka sağlık kontrolünden geçmesi ve kan değerlerine baktırması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Özkan Akyol, "Bazı değerleri düşük veya hormonal sorunu olan, fakat bunları bilmeyen kişiler oruç tuttuğunda bazı sağlık sorunları gelişmektedir. Bu yüzden Ramazan öncesi mutlaka oruç tutmanın sağlığımıza elverişli olup olmadığını doktor muayene ve sağlık kontrolü ile garanti altına almalıyız" uyarısında bulundu.

"MİDENİN DİNLENMESİ İÇİN ORUÇ ÖNEMLİ"

Ramazan'da oruç ibadetini yerine getirmek isteyen kişilerin sağlık durumlarının oruç tutmaya elverişli olup olmadığının önceden bilinmesi, olası risklerin önlenmesi adına önemli rol oynuyor. Liv Hospital Samsun İç Hastalıkları Kliniği'nden Uzm. Dr. Özkan Akyol, "Oruç, dini öneminin yanında kişilerin midesini dinlendirmesi ve detoks etkisi ile fayda sağlamaktadır. Fakat sağlık sorunu olan bazı kişiler için de önerilmemektedir. Ramazan'da kronik rahatsızlığı olan kişiler ve yaşlılar, hamileler, kalp hastaları, şeker hastaları, hipertansiyon, ülser vb. mide hastalıkları olanlar, psikolojik hastalıkları olanlarda oruç tutmak sakıncalı olmaktadır" dedi.

"MEVCUT TEDAVİLER AKSATILMAMALI"

İyileşmesi mümkün olmayan hastalığa sahip olanlar ve tıbbi tedavisinin devam etmesi gereken hastaların tedavilerini aksatıp oruç tutmaları halinde kalıcı hasarların bile görülebileceğinin altını çizen Uzm. Dr. Özkan Akyol, "Ciddi operasyon geçiren ve devamında tıbbi tedavi gerektiren hastalıklarda mutlaka tedaviye devam edilmeli oruç tutulmamalıdır. İlaç kullanımını sürekli kılan kronik böbrek rahatsızlıkları gibi hastalar kontrolden geçmelidir. Kişiler mevcut hastalıklarının oruç sebebiyle daha da ağırlaşabileceğini ve sıhhatinin daha da bozulabileceğini bilmelidir" diye konuştu.

"ORUÇ TUTMADAN ÖNCE SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİLMELİ"

Ramazan başlamadan önce hastalığı olmadığını düşünen kişilerin bile mutlaka sağlık kontrolünden geçmesi ve kan değerlerine baktırması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Özkan Akyol, "Bazı değerleri düşük veya hormonal sorunu olan fakat bilmeyen kişiler bile oruç tuttuğunda bazı sağlık sorunları gelişmektedir. Bu yüzden Ramazan öncesi mutlaka oruç tutmanın sağlığımıza elverişli olup olmadığını doktor muayene ve sağlık kontrolü ile garanti altına almalıyız" şeklinde açıklamasını sonlandırdı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı