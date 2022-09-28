Uzman isimden 2023 yılı asgari ücreti için olay tahmin! "Sürpriz olmaz" dedi, zam oranını açıkladı

Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz, 2023 yılı asgari ücretine gelecek zam oranı hakkında tahminde bulundu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Uzman isimden 2023 yılı asgari ücreti için olay tahmin! "Sürpriz olmaz" dedi, zam oranını açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da asgari ücret zammı için Aralık ayını işaret etti. Gözler şimdiden Aralık ayında yapılacak zamma çevrilirken rakamlar da ortaya çıkmaya başladı.

Uzman isimden 2023 yılı asgari ücreti için olay tahmin! Sürpriz olmaz dedi, zam oranını açıkladı

ZAM TAHMİNİ

Dünya Gazetesi yazarı Şeref Oğuz bugün kaleme aldığı köşe yazısında asgari ücret zammı için çarpıcı bir zam oranı tahmini yaptı. Oğuz, asgari ücrete yüzde 80 ve üzerinde zam gelmesinin sürpriz olmayacağını ifade etti.

Uzman isimden 2023 yılı asgari ücreti için olay tahmin! Sürpriz olmaz dedi, zam oranını açıkladı

"SÜPRİZ OLMAZ"

Oğuz yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Seçim ekonomisi sürecinde asgari ücrete %80 ve üzeri oranda zam gelmesi sürpriz olmaz. Zira hükümetin önünde bir sandık var ve ücretlerdeki erozyonun toplumda yarattığı olumsuzluklar ortada… Bu ölçüt, sadece asgari ücret için değil, taban fiyat, katsayı, kamu işçileri toplu sözleşme zammı, emekli maaşları, öğrenci kredileri ve benzeri tüm sosyal alanlarda geçerli olabilecek. "

Uzman isimden 2023 yılı asgari ücreti için olay tahmin! Sürpriz olmaz dedi, zam oranını açıkladı

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