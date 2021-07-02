Gelinim Mutfakta sezon finali 2021 ne zaman? Gelinim Mutfakta sezon finali büyük ödül ne 2021?Gelinim Mutfakta 2 Temmuz Cuma puan durumu | 2 Temmuz Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 20 bileziği kim aldı?Son dakika | Teröre geçit yok! Barış Pınarı Bölgesinde 7 terörist öldürüldüAkıl almaz olay! Okuduğunuzda şoke olacaksınız: Seks yaparken cinsel organını kırdıBaşörütülü kadınlara hakaret etmişti! Deniz Çakır'ın yargılandığı dava sonuçlandı!Evliliğine gıptayla bakılıyor! Pelin Karahan mutlu evliliğin sırrını verdi!Fenerbahçe'de yeni isim Igor Angelovski | Taraftar İsyan ettiKirlilik yüzünden can çekişiyorlar! Küçükçekmece Gölü'nde ölü balıklar kıyıya vurduBakan Koca: Bakanlığımız, aile hekimliklerimizin başarılarını karşılıksız bırakmayacakUzman isimden 3. doz hangi aşı olalım diye soranlara yanıt: Mutlaka Biontech olun!
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. KORONAVİRÜS
  3. Uzman isimden 3. doz hangi aşı olalım diye soranlara yanıt: Mutlaka Biontech olun!

Uzman isimden 3. doz hangi aşı olalım diye soranlara yanıt: Mutlaka Biontech olun!

Aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken uzmanlardan 3.doz aşılama çağrısı geldi. İki doz aşısını olan vatandaşlar hangi doz aşı olmalarını araştırmaya başladı. 3. doz aşı ile ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Derya Unutmaz, "Daha önce Sinovac aşısı olduysanız, 3.dozu kesin Biontech olun." dedi.

Uzman isimden 3. doz hangi aşı olalım diye soranlara yanıt: Mutlaka Biontech olun!

Pandemi ile mücadele kapsamında sürdürülen aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Aşılama çalışmaları devam ederken, uzman isimlerden vatandaşlara aşı konusunda bilgilendirmeler yapılıyor. Prof. Dr. Derya Unutmaz da sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımla en sık merak edilen sorulara yanıt verdi.

Uzman isimden 3. doz hangi aşı olalım diye soranlara yanıt: İki Sinovac'tan sonra Biontech olun!

3. DOZ HANGİ AŞI OLUNMALI

Aşılama çalışmalarının hız kazandığı ülkemizde 3. doz aşılama konusu gündemde. İki doz aşısını olan vatandaşlar 3. doz aşı çağrısı ile bir takım soru işaretleri yaşamaya başladı. Prof. Dr. Derya Unutmaz yaptığı paylaşımda 3. doz aşı hakkında vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.

Uzman isimden 3. doz hangi aşı olalım diye soranlara yanıt: İki Sinovac'tan sonra Biontech olun!

Unutmaz, "50 yaşın üstünde hangi yaşta olursanız olun, ne kronik hastalığınız varsa (alerji dahil), daha önce Sinovac aşısı olduysanız, 3.dozu kesin Biontech olun. Hatta yaşlılarda, kronik hastalığı olanlarda, bu çok daha önemli. 3. doz hangi aşı olalım diye soranlara, cevap NET: BİONTECH" ifadelerine yer verdi.

Uzman isimden 3. doz hangi aşı olalım diye soranlara yanıt: İki Sinovac'tan sonra Biontech olun!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT