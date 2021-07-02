Uzman isimden 3. doz hangi aşı olalım diye soranlara yanıt: Mutlaka Biontech olun!

Pandemi ile mücadele kapsamında sürdürülen aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Aşılama çalışmaları devam ederken, uzman isimlerden vatandaşlara aşı konusunda bilgilendirmeler yapılıyor. Prof. Dr. Derya Unutmaz da sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımla en sık merak edilen sorulara yanıt verdi.

3. DOZ HANGİ AŞI OLUNMALI

Aşılama çalışmalarının hız kazandığı ülkemizde 3. doz aşılama konusu gündemde. İki doz aşısını olan vatandaşlar 3. doz aşı çağrısı ile bir takım soru işaretleri yaşamaya başladı. Prof. Dr. Derya Unutmaz yaptığı paylaşımda 3. doz aşı hakkında vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.

Unutmaz, "50 yaşın üstünde hangi yaşta olursanız olun, ne kronik hastalığınız varsa (alerji dahil), daha önce Sinovac aşısı olduysanız, 3.dozu kesin Biontech olun. Hatta yaşlılarda, kronik hastalığı olanlarda, bu çok daha önemli. 3. doz hangi aşı olalım diye soranlara, cevap NET: BİONTECH" ifadelerine yer verdi.