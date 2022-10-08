Uzman isimden çarpıcı açıklama! Asgari ücret ve emekli maaşının ne kadar olacağını açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve AK Parti vekiller vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceğine yönelik açıklamalarda bulunurken gözler, yeni yılda maaşlara yapılacak zamlara çevrildi.

Öte yandan asgari ücret başta olmak üzere maaşlara gelecek zam oranı hakkında tahminler de yapılmaya başlandı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni yılda asgari ücret, memur maaşları, SSK ve BağKur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaşına yüzde 50 zam yapılacağını iddia etti.

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TEK TEK RAKAM VERDİ

Erdursun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Asgari Ücrete, memur maaşlarına, SSK, BağKur ve Emekli Sandığı emeklilerine 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere %50 zam yapılır. Asgari Ücret 8.250, en düşük emekli aylığı 5.250₺ olur diye tahmin ediyorum…."

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