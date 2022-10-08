Uzman isimden çarpıcı açıklama! Asgari ücret ve emekli maaşının ne kadar olacağını açıkladı!

Sosyal Güvenlik Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, yeni yılda asgari ücret, memur maaşları, SSK ve BağKur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaşına yüzde 50 zam yapılacağını öne sürdü.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve AK Parti vekiller vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceğine yönelik açıklamalarda bulunurken gözler, yeni yılda maaşlara yapılacak zamlara çevrildi.

Uzman isimden çarpıcı açıklama! Asgari ücret ve emekli maaşının ne kadar olacağını açıkladı!

Öte yandan asgari ücret başta olmak üzere maaşlara gelecek zam oranı hakkında tahminler de yapılmaya başlandı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni yılda asgari ücret, memur maaşları, SSK ve BağKur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaşına yüzde 50 zam yapılacağını iddia etti.

Uzman isimden çarpıcı açıklama! Asgari ücret ve emekli maaşının ne kadar olacağını açıkladı!

TEK TEK RAKAM VERDİ

Erdursun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Asgari Ücrete, memur maaşlarına, SSK, BağKur ve Emekli Sandığı emeklilerine 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere %50 zam yapılır. Asgari Ücret 8.250, en düşük emekli aylığı 5.250₺ olur diye tahmin ediyorum…."

Uzman isimden çarpıcı açıklama! Asgari ücret ve emekli maaşının ne kadar olacağını açıkladı!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den asgari ücret açıklaması! "Asgari ücrette artış enflasyonun üzerinde olacak"Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den asgari ücret açıklaması! "Asgari ücrette artış enflasyonun üzerinde olacak"

2023 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? AK Partili isim ilk kez rakam verdi, EYT'den faydalanacak kişi sayısını açıkladı2023 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? AK Partili isim ilk kez rakam verdi, EYT'den faydalanacak kişi sayısını açıkladı

Bakan Varank ilk kez açıkladı, vatandaş umutlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret çıkışı: "Zam yapmamız lazım"Bakan Varank ilk kez açıkladı, vatandaş umutlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret çıkışı: "Zam yapmamız lazım"

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Yanık müjdeli haberi verdi: Yaşlı aylığı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
Bakan Yanık müjdeli haberi verdi: Yaşlı aylığı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
Dolar yatırımcısını üzdü! Döviz kurları güne düşüşle başladı! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Dolar yatırımcısını üzdü! Döviz kurları güne düşüşle başladı! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Altın yatırımcısı umduğunu bulamadı! Ons altın düşüşe geçti! İşte güncel altın fiyatları
Altın yatırımcısı umduğunu bulamadı! Ons altın düşüşe geçti! İşte güncel altın fiyatları
2023 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? AK Partili isim ilk kez rakam verdi, EYT'den faydalanacak kişi sayısını açıkladı
2023 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? AK Partili isim ilk kez rakam verdi, EYT'den faydalanacak kişi sayısını açıkladı
Son Haberler
Bursa'da dehşete düşüren servis kazası! Yaralılar var
Bursa'da dehşete düşüren servis kazası! Yaralılar var
MKE Ankaragücü - İstanbulspor maçı canlı izle | MKE Ankaragücü- İstanbulspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki
MKE Ankaragücü - İstanbulspor maçı canlı izle | MKE Ankaragücü- İstanbulspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki
Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da şiddetli patlama! Putin'in açtığı alev alev yandı, büyük hasar aldı
Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da şiddetli patlama! Putin'in açtığı alev alev yandı, büyük hasar aldı
Bakan Kurum açıkladı! Arsa ve işyeri projelerine başvuru tarihi belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıklayacak
Bakan Kurum açıkladı! Arsa ve işyeri projelerine başvuru tarihi belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıklayacak
Kripto paralarda dalgalanma! Bitcoin kritik seviyeye demir attı! Yatırımcı tetikte bekliyor
Kripto paralarda dalgalanma! Bitcoin kritik seviyeye demir attı! Yatırımcı tetikte bekliyor
Dolar yatırımcısını zengin etti! Döviz kurları yükselişte! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Dolar yatırımcısını zengin etti! Döviz kurları yükselişte! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Çok Okunanlar
8 Ekim 2022 Cumartesi günü hava durumu nasıl olacak? Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteoroloji'den vatandaşa kritik uyarı! İşte il il hava durumu...
8 Ekim 2022 Cumartesi günü hava durumu nasıl olacak? Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteoroloji'den vatandaşa kritik uyarı! İşte il il hava durumu...
Zafer Partisi'nde istifa furyası! Genel Başkan Yardımcısı İsmail Türk istifa etti
Zafer Partisi'nde istifa furyası! Genel Başkan Yardımcısı İsmail Türk istifa etti
Dolar yatırımcısını üzdü! Döviz kurları güne düşüşle başladı! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Dolar yatırımcısını üzdü! Döviz kurları güne düşüşle başladı! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Altın yatırımcısı umduğunu bulamadı! Ons altın düşüşe geçti! İşte güncel altın fiyatları
Altın yatırımcısı umduğunu bulamadı! Ons altın düşüşe geçti! İşte güncel altın fiyatları
Altın fiyatları son kez düşüşte! Almak için acele edin! İşte güncel altın fiyatları
Altın fiyatları son kez düşüşte! Almak için acele edin! İşte güncel altın fiyatları
Merkez Bankası açıkladı: Toplam rezervlerde azalma var
Merkez Bankası açıkladı: Toplam rezervlerde azalma var
Yorumlananlar
Bugün kimin maçı var 6 Ekim 2022 Perşembe ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 6 Ekim 2022 Perşembe ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Eski günler çabuk unutuldu! Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine destek çıktı: "Kemal beyi tebrik etmek gerekir"
Eski günler çabuk unutuldu! Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine destek çıktı: "Kemal beyi tebrik etmek gerekir"
Kur’an-ı Kerim'i yırtıp yakmışlardı! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan sert tepki: İki sapkının yaptığı saldırıyı kınıyorum
Kur’an-ı Kerim'i yırtıp yakmışlardı! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan sert tepki: İki sapkının yaptığı saldırıyı kınıyorum