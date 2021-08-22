Uzman isimden çarpıcı açıklamalar: "Önümüzdeki günlerde farklı varyantlar gündeme gelecek!"

Sağlık Bakanlığının paylaştığı illere göre haftalık vaka sayısı oranında ciddi bir artış görülen Rize'de ek Covid-19 servisleri açılmaya başlandı. Hastaneler artık randevusuz hasta almazken vatandaşlara ise aşı olmaları çağrısı yapılıyor. Açıklanan verilere göre Rize'de henüz hiç aşı yaptırmayanların oranının yüzde 40,94 olduğu görülüyor.

"GENELDE AŞI OLMAYANLAR GENÇ GRUP"

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ayşegül Çopur Çiçek, hastanede olan çoğu kişinin aşısız olduğunu ifade etti. Çiçek, “Genelde aşı olmayanlar, aşı karşıtları biraz daha genç grup. Bu da zaten ağır hastalıklar tablosu ve yoğun bakıma yatışlar olarak bu duruma yansıdı. Düzenli aşı olanlar daha çok 50 yaş üstü olduğu için hastanelerde yoğun bakıma yatış ve ağır hastalık tablosunda yaşlıların daha az olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla genç popülasyonun aşı karşıtı olmasının etkilerini hastalık olarak, vaka pozitiflikleri olarak görüyoruz” diye konuştu.

"PEK ÇOK BİLGİ KİRLİLİĞİ DOLAŞIYOR"

Sosyal medyada yer alan bilgi kirliliğinin aşı karşıtlığını körüklediğini ifade eden Çiçek “Kendi aralarında özellikle ‘DNA’mızla oynanacak, mikroçipler yerleştiriliyor veya aşının yan etkileri çok fazla, kısırlık durumlarına yol açacak’ gibi pek çok bilgi kirliliği dolaşıyor. Bununla ilgili ciddi anlamda yapılmış çalışmalar var. Onları okumalarını tavsiye ediyorum. Aşının koruyuculuğu birtakım yan etkilerinden çok çok daha ön planda. O yüzden ‘aşıyı olmamaktan’ çok, ‘aşıyı olursam ağır hastalık tablosunda olmayacağım, yoğun bakıma düşmeyeceğim veya daha hafif geçireceğim’ diye düşünülmeli. Aşıyı ‘Covid’e yakalanmayalım’ diye olmuyoruz. ‘Aşı olsak bile bu virüsle karşı karşıya gelebiliriz ama ağır geçirmeyelim’ diye oluyoruz. Bu yüzden de toplumsal bağışıklık çok önemli. Aşı yaptırmış kişiler aslında aşı olmayanları da korumuş oluyorlar. O yüzden aşı karşıtlığı yapmadan aşılarımızı olmamız lazım” dedi.

"İLERDE BAŞKA MUTASYONLARI DA KONUŞACAĞIZ"

İlerleyen süreçte başka mutasyonların da ortaya çıkabileceğini belirten Çiçek, “Birkaç hafta öncesinde günlük test ortalamamız 750-800 bandındayken şu anda günlük test sayımız iki binleri bulmaya başladı. Bunun da yaklaşık yüzde 25’ini pozitif vakalar olarak raporlamak durumunda kalıyoruz. Daha önce bu pozitif vakalarında yüzde 90’ı İngiltere varyantıyken, son dört beş gündür İngiltere varyantını hiç görmez olduk. Delta varyantı yüzde 35-40’lar seviyesinde, geriye kalan yüzde 60-70’lik kesim ise elimizdeki mevcut kitin henüz tespit edemediği diğer şüpheli varyantlar olarak kayıtlarımıza geçiyor. Bu da virüsün değişimlerini hızlı bir şekilde devam ettirdiğini ve ileriki süreçlerde deltadan, Delta plustan başka mutasyonları da konuşacağımız anlamına geliyor” açıklamalarına yer verdi.

"GENÇLER BİRBİRİNİN BEYİNLERİNİ YIKIYOR"

Rize'de yaşayan Asiye Kaya “İl dışından gelenler çok oldu Rize'ye. Her şey de serbest olunca insanlar parklara, sokaklara koşturdu. Cenaze, düğün derken, işte vakalar bu seviyeye geldi. Ben 3’üncü aşımı da oldum ama olmayanların sayısı çok fazla. Aşı olmayan, öbürüne ‘Sen de olma’ diye söylüyor. Hele de gençler birbirlerinin beyinlerini yıkıyor. Gençlere tavsiyem hemen aşı olsunlar” diyerek gençlere tavsiyede bulundu.

"HALKIMIZDA DUYARSIZLIK VAR"

Kent sakinlerinden Ateş Hatinoğlu ise "Halkımızda ciddi bir duyarsızlık var ve kurallara karşı direnç gösteriyorlar. Daha duyarlı olup kurallara riayet etmeyi öğrenmeliyiz. Gençler, 'hasta olursam hafif atlatırım' düşüncesiyle ve aşıyla ilgili ortaya atılan spekülasyonlar sebebiyle aşı olmaya yanaşmıyor. Hasta olduklarında ailelerine bulaştırarak zarar vereceklerini unutmamaları lazım” dedi.