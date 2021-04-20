Uzman isimden "Covid-19’u geçirenlere oruç önerisi "Hastalığı ağır geçirenlerin vücut direnci düşüyor"

Elazığ Mediline Hastanesi Dahiliye (İç Hastalıkları) Uzmanı Dr. Ahmet Cihangiroğlu, Covid-19 hastalığına yakalanan ve ağır atlatan vatandaşların Ramazan ayında oruç tutmaları konusunda dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

HASTALIĞI HAFİF ATLATANLAR ORUÇ TUTABİLİR

Ramazan ayında Covid-19 hastalığını geçirenlere oruç tutup tutmamaları konusunda önerilerde bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Cihangiroğlu, " İslam aleminin hem bedenen hem de manen arındığı, ibadetini güzel bir şekilde yaptığı bir aydayız. Maalesef son iki yıldır Covid-19 virüsüyle tüm dünya mücadele etmekte. Son yıllarda da bu virüse bağlı olarak çeşitli dalgalanmalarla hasta sayılarında artış mevcut. Ramazan ayında da üçüncü dalganın içerisinde olduğumuzu belirtiyoruz. Covid-19, İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonuyla birlikte bulaş riskinin daha fazla olduğu bir durumda. Covid-19'u, şeker hastalığı, tansiyon ve diyabet gibi hastalıkları olup ağır atlatan hastalar da mevcut hafif bir şekilde ayakta geçirenlerde mevcut. Covid'de vücut direncinin yüksek seviyelerinde olması gereken bir durum. Covid-19'u ayaktan geçirenler, rahatsızlık hissetmeyenler sağlık için faydalı olan oruç ibadetini eda edebilirler. Fakat solumun sıkıntısı olanlar, kalp, tansiyon ve şeker gibi ek hastalıkları olup da Covid-19'u ağır geçirenler vücut direnci düşmesin diye kullandığı ilaçlarla birlikte doktorunun da görüşünü alarak uygun görülürse oruç ibadetini rahatsız olduğu dönemde eda etmeyebilirler" ifadelerini kullandı.

İFTAR VE SAHURDA TEDBİRLERE DİKKAT!

Daha önceden Covid-19'u ağır geçirip ciğerlerinde rahatsız olan ve solunum cihazına bağlananlar için de önerilerden bulunan Uzm. Dr. Cİhangiroğlu, "Aynı şekilde bu tarz hastalar da hekimlerinin kontrolleri dahilinde oruç için uygun görünmemiş ve sıkıntılı bir şekilde hastalığı atlatmışsa oruç tutmalarını önermiyoruz. Covid-19 tedavisi alırken daha önce hiçbir rahatsızlığınız olmasa bile bu hastalığın etkilemesine bağlı olarak kalp hastalıkları, şeker hastalığı ve diğer organlarda problemler oluşmuş olabilir. Bu problemi olan hastaların da kendilerine ve beslenmelerine dikkat etmelerini, yeteri kadar su ve sıvı tüketmelerini, uyku ve diyetlerine önemli bir şekilde dikkat etmelerini öneriyoruz. Son olarak, iftar ve sahurlarda tedbir, mesafe, kalabalıktan uzak durup bulaş riskini önlemeye önem gösterirsek daha kolay bir şekilde bu süreci birlikte atlatacağız" diye konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı