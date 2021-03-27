Uzman isimden korkutan uyarı! Brezilya virüsü en tehlikeli mutant

Koronavirüsle mücadele devam ederken, uzmanlardan da uyarılar gelmeye devam ediyor. Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan katıldığı tv programı Gündem Özel'de, mutant virüslerle ilgili bilgi verdi ve koronavirüse etkilerini değerlendirdi. Ceyhan, en tehlikeli mutantın Brezilya virüsü olduğunu söyledi.

ÜLKEDE VİRÜS YAYILIM HIZI ARTTI

Ülkenin tamamında virüs yayılım hızının arttığını ifade eden Prof. Ceyhan, "Sarıdan maviye döndürecek önlemlerimiz yok. Beklemeye gerek yok bence. Virüs iyi yönde mutasyona uğrayıp yok olmadığı sürece. Vaka sayıları artacaktır." açıklamalarında bulundu. Aşı ile ilgili de merak edilenlere açıklık getiren Prof. Ceyhan, aşılamada yüzde yüz etkili olunamayacağını bildirdi. Sözlerinin devamında, "Yüksek oranda aşılarsanız oran yüzde yüze çıkar. Henüz yüzde 7 aşılamalarda ‘Ağır hastalığı önlüyor’ denilemez. Yarın aşılamaya rağmen ölümler olabilir. Bu da aşının etkisiz olduğunu göstermez." ifadelerinde bulundu.

BREZİLYA MUTANTI EN TEHLİKELİSİ

Yapılan açıklamaya göre, buluşının en çok olduğu virüs ise Brezilya mutantı. İngiltere mutantı ile ilgili de konuşan Prof. Ceyhan, "Gözlemimiz; İngiltere’deki mutant Vuhan’da çıkan virüsün yerini alacak. Daha bulaşıcı bir virüsle uğraşmaya başlayacağız. Çıkan sonuçlar belirli bir azalma olmadığını gösteriyor. Aşılamayı zaman yayarak mutant virüs gelişme riskini artırıyoruz." dedi.

"PANDEMİ AŞILAMASI UZUN SÜRMEMELİ"

Pandemi aşılaması kitle aşılamasından farklı bir süreci takip etmesi gerektiğine değinen Prof. Ceyhan, "Ben geçen hafta bir arkadaşımı kaybettim. Birinci dozunu yaptırmıştı. İkinci dozunu beklerken kaybettik. Aşılamayı pandemi aşılaması gibi değil çocuk aşılaması gibi yapıyoruz. Pandemi aşılaması kitle aşılamasından daha farklı yapılması gerek." dedi.