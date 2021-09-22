Uzman isimden kritik deprem uyarısı! O bölgeye özellikle dikkat çekti!

Önce Malatya'da yaşanan 3.3 ve son olarak da Tokat'ta yaşanan 4.3'lük depremlerin ardından uzmanlar özellikle Doğru Anadolu fay hattı üzerinde yeni bir aktivitenin meydana geldiği konusunda uyarıda bulundu. Prof. Dr. Şükrü Ersoy da son dönemlerde meydana gelen depremler ve fay hatlarının durumu hakkında değerlendirmelerde bulunurken, riskli bölgeler hakkında da kritik açıklamalarda bulundu.

EN TEHLİKELİ FAY HATTI OLARAK GÖRÜYOR

Son dönemde özellikle de Doğu Anadolu fay hattı üzerinde art arda depremlerin meydana gelmesi sonucu, Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan önemli deprem uyarıları geldi. Uzman isim tarafından en tehlikeli fay hattı olarak tanımlanan Doğu Anadolu fay hattı bölgesinde dikkatli olunması gerektiğini ve yeni depremlerin meydana gelmesinin beklendiğini ifade etti.

"BATIYA DOĞRU HAREKET EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Doğu Anadolu, en tehlikeyi fay hatlarından bir tanesi. Elazığ depremiyle birlikte yeni bir aktiviteye başladı. Tabi bu Pötürge'ye kadar olan kesimde 6.8'lik deprem sonucunda yer kabuğu kırıldı. Fay deprem üretti. Batıya doğru hareket edeceğini düşünüyoruz. Malatya yerleşim alanı, hem Doğu Anadolu fayı hem de Malatya fayının ortasında bir bölge, dolayısıyla sadece Doğu Anadolu fayındaki depremlerden değil aynı zamanda Malatya fayının aktivitesinden de etkilenebilir. "

"DEPREMLERİN KALDIĞI YERDEN DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

Şükrü Ersoy, "Mesela geçen yıllar içerisinde de Arguvan civarında çok sayıda depremler olmuştu. Bir de burada önemli barajlarımızdan Karakaya var. Bu Karakaya barajı, Malatya fayı ve Doğu Anadolu fayının arasındaki bir bölgede bulunuyor. O bakımdan kritik yerlerden bir tanesi. Dolayısıyla gelecekte de depremin kaldığı yerden devam etmesini öngörüyoruz. " dedi.

"HAZAR GÖLÜ'NÜN DOĞUSUNA DOĞRU HAREKETLİLİKLER OLABİLİR"

"Elazığ depreminin batıya doğru devamı olan Pötürge'den sonraki kısımda bir deprem olması muhtemel. O bakımdan buranın aktivitesinin gelecek günler ve aylar içerisinde de devam edeceğini düşünüyoruz. Aynı zamanda Hazar Gölü'nün doğusuna doğru da bazı hareketlilikler olabilir. "

"BURASI ÇOK AKTİF BİR BÖLGE"

Ersoy, sözlerini "Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde 1939 ve 1942 depremlerinin izi var. O tarihten bu yana bölgede deprem yok. Ve ayrıca sadece Kuzey Anadolu fayı değil bu bölgenin güneyine doğru Eşençay fayı, Ezinepazarı fayı gibi faylar da var. Yani burası çok aktif bir bölge. Tokat civarında da uzun süredir bir aktivite yoktu. Gelecek günler içerisinde bu hareketliliği gözlemleyerek daha doğru öngörülerde bulunabiliriz." ifadeleriyle noktaladı.