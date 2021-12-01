Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğitim Şuarası'nda açıklamalarda bulunurken uzman öğretmen mesleğiyle ilgili detaylara da yer verdi. Bunun ardından uzman öğretmenlik için çeşitli konu başlıkları merak edilmeye başlandı. Peki, Uzman öğretmen maaşı ne kadar 2021? Uzman öğretmen kaç para alır 2021? Haberimizde merak edilen konu başlıklarına yer verdik.

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR 2021? UZMAN ÖĞRETMEN KAÇ PARA ALIR 2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eğitim Şuarası konuşmasında, uzman öğretmenliğin hayata geçirileceğini duyurdu. Erdoğan'ın, "10 yılını doldurmuş öğretmenlere uzman öğretmenliği getiriyoruz." açıklaması üzerine, birçok öğretmen, uzman öğretmenlerin maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 20. Milli Eğitim Şurası'nda öğretmenlere yönelik güzel haberleri paylaştı. Bununla birlikte uzman öğretmenliğe de değinen Erdoğan, "Öğretmenlerimiz ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar. Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı bir kenara bırakıyoruz, bir program uygulayarak öğretmenlerimize destek olacağız. Uzman öğretmenlerimiz bir derece alacaklar ve maaşlarında 1000 TL artış olacak. Yüksek Lisans yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaklar. 10 yıllık uzman öğretmenler sınavda başarılı olduktan sonra baş öğretmen olacaklardır. Ayrıca maaşlarında 2 bin TL artışa gideceğiz. Doktora yapan öğretmenlerimiz bu sınavdan muaf olacaklar." ifadelerine yer verdi.

Uzman öğretmenlerin maaşlarında yapılacak olan zammın henüz ne kadar olacağına dair açıklama bulunmamaktadır. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları baz alındığında, uzman öğretmenlerin maaşlarında bir miktar artış olacağı gözlemleniyor.