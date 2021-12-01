Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 20. Milli Eğitim Şûrası'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmenlere yönelik birçok açıklamada bulundu. Uzman öğretmen olma yolunda öğretmenlere çeşitli imkanlar tanınacağının da açıklanması üzerine uzman öğretmenlik araştırılmaya başlandı. Peki Uzman öğretmen nasıl olunur? İşte cevaplar...

UZMAN ÖĞRETMEN NASIL OLUNUR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına göre 10 yılını dolduran öğretmenlere uzman öğretmenlik hakkı getirilecek. Bununla birlikte uzman öğretmenlik ile derece alacak olan öğretmenlerin maaşlarına da 1000 TL artış yapılacak.

MEB'in yönetmelik taslağına göre, yeni sistemde uzman öğretmenlik için son 8 yılda yapılan performans değerlendirmelerinden en az dördünün A başarı düzeyinde olması gerekiyor. A düzeyi 90-100 puan aralığına denk gelmesi ve performans düzeyinde öğrenci ve velilerin notunun yüzde 30 olarak belirlenmesi ile uzman olmak isteyen öğretmenlerin sadece sınavdan yüksek puan alması yeterli olmayacak. Veli ve öğretmen puanının da iyi olması gerekecek.

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞLARI 2021

Uzman öğretmenlerin normal öğretmenlerden daha fazla maaş alacağı biliniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan yeni açıklama ile uzman öğretmenlerin maaşlarına da bin lira zam yapılacak. Cumhurbaşkanı açıklamasında, "Öğretmenlerimiz ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar. Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı bir kenara bırakıyoruz, bir program uygulayarak öğretmenlerimize destek olacağız. Uzman öğretmenlerimiz bir derece alacaklar ve maaşlarında 1000 TL artış olacak. Yüksek Lisans yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaklar. 10 yıllık uzman öğretmenler sınavda başarılı olduktan sonra baş öğretmen olacaklardır. Ayrıca maaşlarında 2 bin TL artışa gideceğiz. Doktora yapan öğretmenlerimiz bu sınavdan muaf olacaklar." ifadelerini kullanmıştı.

Uzman öğretmenlerin maaşları tam olarak belli olmasa da belirli kriterlere göre belirlenecek. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına göre uzman öğretmen maaşı normal öğretmenlerden bin ile 2 bin lira kadar fazla olacak.