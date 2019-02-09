Uzman psikologdan sigarayı bırakmak için tavsiyeler

İzmir Bakırçay Üniversitesinde görevli Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Yılmaz, sigarayı bırakmak isteyenlere yol gösterici niteliğinde açıklamalarda bulundu.

9 Şubat günü her yıl dünyada Sigarayı Bırakma Günü olarak kutlanıyor. Sigara bağımlılığı her geçen yıl halk sağlına ciddi zararlar verirken birçok insanın da ölümüne sebebiyet veriyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Sigarayı Bırakma Günü olarak belirlenen 9 Şubat dolayısıyla İzmir Bakırçay Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde Psikoloji Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Yılmaz, sigarayı bırakmak isteyenlere destek olmak amacıyla açıklamalarda bulundu.

İnsanların yapısı gereği bazı bağlılıkları olabileceğini ifade eden Yılmaz, "Çevremizdeki insanlara, olaylara, nesnelere bir takım bağlılıklar geliştirmemiz anlaşılır bir durumdur. Ancak bağlılıklarımız bize zarar veren türden bağlardan oluşuyorsa bu durum bağlılıktan ziyade bağımlılık haline gelmiş olabilir. Bir bağın zararlı olması için onun yoksunluk ve tolerans (dayanıklılık) denilen iki özelliğinin olması gerekir. Yoksunluk, bağımlı olunan nesnenin olmadığı durumlarda kişilerin yaşadığı fizyolojik ve psikolojik rahatsızlık halidir. Sigara bağımlılığı açısından bu ellerde titreme, gerginlik hali, sinirlilik hali ve baş dönmesi olabilir. Tolerans bağımlı olunan maddenin etkisini hissedebilmek için gittikçe daha fazla kullanılmasıdır. Sigara bağımlılığı için önceleri günde tek sigara içmenin yeterli olması, sonraları bu sayının gittikçe artması şeklinde örneklendirilebilir" diye konuştu.

"Sigara bir halk sağlığı sorunu"

Sigaranın bir halk sağlığı sorunu olduğunu dile getiren Yılmaz, "Ruh sağlığı alanında uzman çalışanlar olarak, klinik psikologlar ve psikiyatristler için "tütün kullanım bozukluğu" ve "tütün yoksunluğu" olmak üzere iki tip bozukluk vardır. Sigara bağımlılığı da bu bozukluklar çerçevesinde değerlendirilebilir. Ancak şu ayrıma da dikkat çekebiliriz, sigaranın bileşenleri sadece tütünle sınırlı değildir, başka kimyasallar da tütün gibi zararlı olmaktadır. Sigara bağımlılığı, aynı zamanda bir halk sağlığı problemidir. Aktif içicilik yoluyla sigara içenler etkilenirken, pasif içicilik yolu ile sigara içen kişilerle bulunulan temasın sigara içmeyen kişilere olan zararları da mevcuttur" dedi.

"Sigarayı bırakmak en az 10 kez denenmeli"

9 Şubat tarihinin Sigarayı Bırakma Günü olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Sigara içiyorsanız, 9 Şubat gününü yeni bir sayfa olarak değerlendirmeye ne dersiniz? Bu yeni sayfa, sigara içilmeyen bir günün hayal edilmesini içerebilir. İçilen sigara miktarının azaltılmasına başlanabilir. Bazı kişiler sigarayı hızlı bir şekilde bırakırken bazıları defalarca kez bırakmayı denedikten sonra başarılı olmaktadır. Sigara bıraktırma konusundaki çalışmalar, sigarayı bırakmayı en az 10 kez denemenin gerekli olabileceğini belirtmiştir. Bu nedenle gerek 9 Şubat gerekse herhangi bir gün sigara kullanımını bıraksanız ve bunda başarılı olamazsanız, kendinizi bir daha denemekten alıkoymamalısınız. Her başarısız girişim tekrar denemenizin önünde engel olabilir. Ancak engellere takılmaya eğilimli iseniz bir sonraki denemeye geçemiyor olabilirsiniz. Ya da sigara içmenin fiziksel etkileri yanında psikolojik bazı etkileri olabilir ve bu psikolojik etkiler sizi sigara içmeye devam etmeniz için teşvik ediyor olabilir. Bu durumda da bir klinik psikolog ya da psikiyatristten yardım alabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Uygulama ve web siteleri yardımcı oluyor

Günümüzde bazı uygulama ve web siteleri sigara bırakma alanında etkili işler yaptığını söyleyen Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uygulama ve web siteleri cep telefonu ile uyumlu şekilde çalışarak her an elinizin altında olabilir. Bu hizmetler size toplamda kaç günü sigarasız geçirdiğinizi, toplamda kaç sigara içmediğinizi, ekonomik olarak kazancınızı belirtiyor. Ayrıca Alo 171 Sigarayı Bırakma Hattı ve hastanelerdeki "Sigarayı Bırakma Klinikleri" de psikolojik ve tıbbi yollarla sigara bırakma konusunda isteklilere destek oluyor."

Kaynak: İHA