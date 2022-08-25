Uzman ve başöğretmenlik sınava gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Bakan Özer: "Biz sadece alınan eğitimi değerlendiren bir sınav yapacağız"

Başöğretmen ve Uzman öğretmenlerin eğitimlerinin ardından, Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavına girerek belirlenmelerini vatandaşların rencide edici bulmalarına tepki gösteren açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Biz öğretmenlerimizin öğretmenlik yeterliliğini ölçmüyoruz ki. Bütün öğretmenlerimiz yeterlidir. Biz sadece alınan eğitimi değerlendiren bir sınav yapacağız. Nasıl yüksek lisans yaparken aldığınız dersin sınavına giriyorsanız bu da öyle" ifadelerine yer verdi.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORAYA TEŞVİK EDİYOR

Sınava yüksek lisans ve doktora yapmayan öğretmenlerin gireceğinin altını çizen Bakan Mahmut Özer, bu sayede sınavdan muaf olmak için yüksek lisans ve doktora yapma oranının artacağını ifade ederek, "Öğretmenlerimiz, lisansüstü eğitim konusunda istekliler. Bu isteği kariyer sistemiyle birleştirmeye karar verdik. Önümüzdeki yıllarda öğretmenlerimizin yüksek lisans ve doktora eğitimlerine yoğun biçimde yöneleceklerine inanıyorum. Öğretmen güçlü olursa, eğitim sistemi güçlü olur." dedi.