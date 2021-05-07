Uzmanlardan "20'li yaşlar challenge" uyarısı: "Kişisel veriler risk altında olabilir"

Öncelikle yurt dışında başlayan ve ardından ülkemizde de trend haline gelen 20 yaş challenge akımı sosyal medyada adeta gündem oldu. Ünlü isimlerinde katıldığı akımda sosyal medya kullanıcıları gençlik yıllarına ait fotoğraf paylaşma çılgınlığı başlattı. Sosyal medya kullanıcılarından kimi ünlü isim sahne yıllarını kimi de okul sıralarındaki görüntüleri paylaştı. Ancak uzmanlardan bu ve benzeri akımlarla ilgili uyarılar geldi.

KİŞİSEL VERİLER RİSK ALTINDA OLABİLİR

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamada sosyal medya akımlarının kişisel veriler üzerinde riskler oluşturabileceği açıklandı. Yapılan açıklama ile özellikle son günlerde büyük ilgi gören 20'li yaşlar challenge" ile ilgili uyarılar yapıldı.

Söz konusu akımla yüz tanıma sistemi üzerine çalışanların kötü niyetli olarak yararlanabileceği belirtildi. Yüz tanıma sistemi üzerinde yapılan çalışmalarda çözülemeyen sorunların başında yüzde zaman içerisinde meydana gelen değişiklikler yer alıyor. Söz konusu yüz değişikliğine dair algoritmaya direnç kazandırılabilir. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda sosyal medyada daha önce de benzer akımlar başlatıldığı vurgulandı.

"SEVGİ PAYLAŞTIKÇA, VERİLER KORUNDUKÇA GÜZEL"

Kişisel Verileri Koruma Kurumu açıklamasında kişisel verilerin korundukça güzel olduğu vurgulandı. Sosyal medya akımları hakkında uyarılarda bulunulan açıklamada, insanları geçmişteki güzel anılara götüren bazı sosyal medya akımlarının, arka planında tehditler olabileceğine işaret edildi. Kişisel verilerin hedefleyebileceği vurgulanan açıklamada, sevginin paylaştıkça, kişisel verilerin de korundukça güzel olduğu ifade edildi.

"Hatıralar yaşasın. Size ait olan sizde kalsın." mesajına yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Kişisel verilerimiz, bizi biz yapan özelliklerimizdir. Bireyin kişisel verilerini paylaşması veya paylaşmaması elbette kendi tercihindedir. Ancak bazı sosyal medya akımları, verilerimiz üzerinde çeşitli riskler meydana getirebilir. Hep birlikte bu risklerin farkında olalım."