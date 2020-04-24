Uzmandan “Çocuklarınızın aşılarını ihmal etmeyin” uyarısı

Pediatri Uzmanı Dr. Can Özoğlu, çocukların zamanı gelen aşılarının mutlaka yapılması gerektiğini ifade ederek, "Aşılar çocuklarımızı, en az şu an yaşadığımız kadar önemli tehlikelerden korumaktadır. Anne babalar sağlık kuruluşları ve hekimlerin korona virüse karşı gerekli önlemleri aldığından, çocukların aşılarının güvenli bir şekilde yapılacağından emin olabilirler" dedi.

Kent Bayraklı Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Can Özoğlu, bulaşıcı hastalıklardan korunmada aşının öneminin tüm dünyayı etkisi altına alan ve aşı bulma çalışmaları süren Covid-19 hastalığı sayesinde bir kez daha ortaya konduğunu söyledi. Korona virüs salgını nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçtiğimizi belirten Uzm. Dr. Özoğlu, kendisine şu sıralar en çok "Çocuğumun aşı vakti geldi ama evden çıkarmaya korkuyorum. Aşısını yaptırayım mı?" sorusunun geldiğini söyledi. Ebeveynlere, "Korona virüse karşı gerekli korunma tedbirlerini alarak çocuklarınızın aşısını yaptırın" yanıtını verdiğini belirten Uzm. Dr. Özoğlu, Dünya'da aşı ile önlenebilen hastalıklara bağlı ölümlerin günümüzde azalmasına rağmen hala çok yüksek olduğunun altını çizdi.

Çocukların sağlıklı geleceği için aşılanmalarının ve aşılar sayesinde bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklık kazanmalarının önemini vurgulayan Uzm. Dr. Özoğlu, şu bilgileri verdi: "1978 yılından sonra dünyada artık görülmeyen çiçek hastalığı, sadece 20. yüzyılda 300-500 bin insanın ölümüne yol açmıştır. 21. yüzyıldaki dünya nüfusunun artışını düşündüğümüzde çiçek aşısı olmasaydı günümüzde çiçek hastalığına bağlı ölümlerin ne kadar yüksek olabileceğini tahmin etmek hiç de zor değil. Daha güncel bir örnek verecek olursak, 2000 yılında aşılamaya rağmen dünyada kızamığa bağlı 535 bin ölüm meydana gelmiştir. Etkili bir aşılama programı sayesinde, bu ölümler ilerleyen yıllarda azalma göstermiştir. Ancak, hem ülkeler arası insan göçünün daha yaygın hale gelmesi hem de az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde aşılama programlarının uygulanmasındaki aksaklıklar nedeniyle kızamığa bağlı ölümlerde tekrar artış görülmüştür. Örneğin, 2018 yılında dünyada 140 binden fazla insan kızamığa bağlı olarak yaşamını yitirmiştir. Tüm dünyada, 2019 yılının ilk 8 ayında, 364 bin 808 kızamık olgusu bildirilmiştir. Bu sayı 2018'in aynı döneminden 3 kat fazladır. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından doğru şekilde yürütülen ve birçok ülkeye kıyasla oldukça yüksek oranlara ulaşmış bir aşı uygulaması var. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2019 yılının ilk 8 ayında 2 bin 391 kızamık olgusu bildirilmiş. Bu, geçen yılın tümünden 3 kat fazla demek. 2016 yılında 3 milyon kişinin zatürre nedeniyle hayatını kaybettiği bilinmektedir. Dünyada her 39 saniyede bir çocuk aşı ile önlenebilir bir hastalık olan zatürre nedeniyle yaşamını yitiriyor. Çocuklarda, zatürre ölümlerinin yarısından fazlası aşılama programlarının sağlıklı yürütülemediği 5 ülkede meydana gelmiştir: Nijerya, Hindistan, Pakistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Etiyopya. Tüm bu rakamlar, aşılamaya dikkat edilmediğinde ne kadar büyük bir tehdit altında olduğumuzu gösteriyor. Buna rağmen bir önceki yıl Türkiye" de yaklaşık 23 bin aşı reddi bildirilmiştir. Bu kişilerin hem kendi sağlıklarını hem de toplum sağlığını tehlikeye attıklarını belirtmek gerekir. Bir de işin toplum psikolojisi boyutu var. Şu anda marketlere maskesiz giren bir kişi nasıl ki diğer insanları korkutuyorsa yarın aşılarını kendi isteği ile yaptırmayanlar da toplumun aşılı kesiminden tepki görebilecektir."

"Önlemlerinizi alın, çocuklarınızın aşısını ertelemeyin"

Korona virüs salgınına karşı uzmanların önerdiği önlemlere uyulması, zorunlu haller dışında herkesin evde kalması gerektiğini kaydeden Özoğlu, "Ancak panik yapmadan yaşamaya devam edip, hayatımız ve sevdiklerimiz için zorunlu ihtiyaçlarımızı da karşılamamız gerekiyor. Aşılar da çocuklarımızı, her biri en az şu an yaşadığımız kadar önemli tehlikelerden korumaktadır. Lütfen onların aşılarını ihmal etmeyelim. Yağmurdan kaçarken doluya yakalanmayın. Ayrıca anne babalar bilmeli ki hem sağlık kuruluşları hem de hekimler, sağlık çalışanları korona virüsüne karşı gerekli önlemleri alıyorlar. Kent Sağlık Grubu olarak biz de hastanemizde, Alsancak ve Bayraklı tıp merkezlerimiz ile Kent Onkoloji Merkezimizde Sağlık Bakanlığımızın önerdiği tüm önlemleri aldık ve bu önlemler sayesinde güvenli hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Dolayısıyla ebeveynler başvurdukları sağlık kuruluşlarında çocuklarının aşılarının güvenli bir şekilde yapılacağından emin olabilirler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA