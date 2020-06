Uzmanı açıkladı: Her boğaz ağrısı koronavirüs müdür? Aylardır koronavirüs salgınıyla uyuyup uyandığımız bu süreçte her boğaz ağrısı ve her alerjide ''Acaba virüs mü kaptım'' endişesi yaşanıyor. Ancak havaların ısınmasıyla yaz faranjiti de koronavirüsle karıştırılmaya başlandı. Peki korona ile yaz faranjiti arasındaki farklar nelerdir? Yanıtı haberimizde...

1 9 7 ayı geçik bir süredir hayatımızın her alanında bulunan koronavirüs fiziki olduğu kadar psikolojik olarak da kötü etkiledi. Her öksürük, boğaz ağrısı gibi hastalıklarda ilk aklımıza gelen koronavirüs oluyor. Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. M. Fatih Evcimik, yaz farenjiti ve corona virüsünateş, kuru öksürük, halsizlik gibi benzer şikayetlerle seyrettiği için birbirine karıştırıldığını söyledi. Evcimik, ''Ancak iki hastalık arasında bariz farklar da var. Hastada göğüs ağrısı, tat duyusunda azalma varsa mutlaka corona virüs açısından değerlendirilmeli” açıklamasında bulundu.