Uzmanı okul döneminde beslenmeye dikkat çekti

Okulların yarın ilk ders zilinin çalmasıyla başlayacak olması nedeniyle okula yeni başlayan çocuklar için beslenme uyarılarında bulunan Uzman Diyetisyen Kübra Tekay, özellikle okula gidilen dönemde çocukların hastalığa yatkınlık seviyesinin...

İhlas Haber Ajansı
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Uzmanı okul döneminde beslenmeye dikkat çekti

Okulların yarın ilk ders zilinin çalmasıyla başlayacak olması nedeniyle okula yeni başlayan çocuklar için beslenme uyarılarında bulunan Uzman Diyetisyen Kübra Tekay, özellikle okula gidilen dönemde çocukların hastalığa yatkınlık seviyesinin arttığına dikkat çekerek, sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme önerilerinde bulundu.

Tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da 2023-2024 eğitim öğretim yılı, pazartesi günü çalacak ilk ders zili ile başlayacak. Uzman Diyetisyen Kübra Tekay, çocuk sağlığına ilişkin ailelere uyarı ve önerilerde bulundu. Okula yeni başlayacak çocuklarda beden ve zihinsel gelişimin önemine dikkat çeken Tekay, "Okula yeni başlayan çocuklar, özellikle 6-12 yaş grubundaki çocuklar için beslenme ileride oluşabilecek kronik hastalıkların önüne geçmesi açısından ve onlara sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme özellikleri kazandırması açısından son derece önemlidir. Çocukların dirençleri azalmasın, zihinsel ve bilişsel, aynı zamanda fiziksel performansları yükselsin, bağışıklıkları düşmesin diye bazı kurallar var. Bunlardan birincisi çocuklarda gelişim ve büyümesinin devam etmesini sağlamak, ikincisi besin çeşitliliğini sağlayarak çocuklara her besinden tatmalarını sağlamak, üçüncüsü çocuklara normal ve dengeli beslenme alışkanlığını kazandırmak ve son olarak da hem okul hem de günlük yaşamındaki fiziksel, bedensel aynı zamanda zihinsel performanslarını arttırmak. Bunun için bizim çocukların sağlam ve dengeli bir kahvaltı yapmasını öneriyoruz" dedi.

Meyve tüketiminin çocuklar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerine vurgu yapan Diyetisyen Tekay, "Bazı çocuklar meyveyi direkt yemeyi reddedebilir. Bu durumda yapılacak şey onları meyveden soğutmak değil, meyvenin meyve suyu şeklinde ev yapımı halinde yapılması ve onlara ölçülü miktarda verilmesidir. Meyvenin ölçülü miktarda verilmesini istiyoruz, çünkü bir su bardağı meyve suyunda günlük alması gereken meyve miktarlarının bir tık daha üstünde meyve almış oluyorlar. Bu da maalesef ki çok fazla tüketildiğinde obeziteye neden olabiliyor. Paketli ürünlerden uzak durulmalı, çocukların su tüketimi de önemli. Beslenme çantalarının yanında bırakılan, onların ilgisini çekebilecek suluklar da çocukların su içmesine teşvik edebilir. Okula yeni başlayan tüm çocuklara başarılar diliyor ve aileleriyle birlikte sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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