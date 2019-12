Uzmanı uyardı: Göz tembelliğine dikkat

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aydın Atasoy, "Göz tembelliği bebeklik döneminde ve erken çocukluk döneminde başlar. Çoğu durumda, yalnızca bir göz etkilenir. Ancak bazı durumlarda, her iki gözde de azalmış görme keskinliği görülebilir. Göz tembelliği (Ambliopi) toplumda her 40 çocuktan birini etkilemektedir" dedi.

Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi, Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aydın Atasoy, göz tembelliği (Ambliyopi) konusunda bilgilendirmede bulunurken, "Göz tembelliği gözde ve göz sinirinde yapısal bir bozukluk olmamasına rağmen bir veya her iki gözün görme seviyesinin normalden daha düşük olmasıdır. Görme doğumdan itibaren öğrenilen bir duyudur. Göz ve beyin birlikte gelişir, göz beyne net bir görüntü gönderdiği sürece beyindeki görme merkezi de gelişir ve daha ayrıntılı görmeyi öğreniriz. Eğer bu dönemde bir gözde net görmeyi engelleyen bir durum oluşursa o göz tembel kalır. Göz tembelliği bebeklik döneminde ve erken çocukluk döneminde başlar. Çoğu durumda, yalnızca bir göz etkilenir. Ancak bazı durumlarda, her iki gözde de azalmış görme keskinliği görülebilir. Göz tembelliği (Ambliopi) toplumda her 40 çocuktan birini etkilemektedir" diye konuştu.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Atasoy, göz tembelliğinin nedenleri şu şekilde açıkladı:

"Görme gelişimi için hayatın ilk yılları kritik önem taşır. Bu aşamada görmeyi engelleyen bozukluklar, kalıcı olarak görme gelişimini engelleyebilir. Hayatın ilk 10 yılındaki göz bozulukları veya görmeyi engelleyebilecek her şey neden olabilir.

Kırma kusuru: Bir gözde diğer göze oranla daha yüksek bir kırma kusurunun olması veya her iki gözde yüksek kırma kusurunun olması. En sık neden yüksek hipermetropi ve astigmatizmadır. Özellikle gizli hipermetropinin tespit edilebilmesi için bu hastalarda mutlaka damlalı muayene yapılmalıdır. 2-3 yaş gibi ortaya çıkan içe kaymalarda sıklıkla hipermetropi eşlik etmektedir. Ayrıca iki gözde bulunan kırma kusurlarının birbirinden çok farklı derecelerde olması da sık görülen göz tembelliği nedenidir.

Şaşılık: Tek gözde kayma. Kayma göz tembelliğinin nedeni olabileceği gibi sonucu da olabilir.

Diğer göz hastalıkları: Görmeyi engelleyen katarakt, korneada leke, göz kapağında göz bebeğini kapayan düşüklük, travmaya bağlı nedenler."

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aydın Atasoy, göz tembelliğindeki tedaviyi şöyle açıkladı:

"Kırma kusurlarının gözlükle düzeltilmesi ve iyi gören göze göze kapatma bandı ile kapama uygulanması sık kullanılan tedavi yöntemidir. Bu tedavi tembel gözün kullanımını teşvik eder. Kapamanın tam veya kısmi zamanlı yapılması hastanın yaşına ve tembelliğin derecesine göre değişir. Unutulmaması gereken, kapama tedavisi genellikle 10-11 yaşlarına kadar etkili olur, sonraki yaşlarda başarısı azalır. Göz damlası ile iyi gören gözün bulanık görmesi sağlanarak; tembel gözün çalışması hedeflenebilir. Kapama tedavisine uyum sağlayamayan çocuklarda uygulanan yöntemdir. Göz tembelliğine neden olan şaşılık, göz kapağı düşüklüğü veya katarakt gibi durumlar ise ameliyatla tedavi edilir."

"Çocuğun meslek seçiminde bile karşısına bir sorun olarak çıkabilir"

Op. Dr. Atasoy, göz tembelliğinin çocukların ilerideki yaşantısında, meslek seçiminde dahi sorun olabileceğini vurgularken, "Göz tembelliği özellikle yaşamın erken döneminde tespit edilir ve derhal tedaviye başlanırsa, azalmış görme tamamen iyileşebilmektedir. Ancak, tedavi edilmezse, göz tembelliği, körlük dahil, etkilenen gözde ciddi görme sorunlarına neden olur. Çocuğun yalnızca görme keskinliğinde değil derinlik algısında yani üç boyutlu görmede de problemlere neden olabilir. Çocuğun ilerideki hayatında meslek seçiminde bile karşısına bir sorun olarak çıkabilir" diye konuştu.

Erken tanı önemli

Göz bozukluklarında erken tanının önemine dikkat çeken Op. Dr. Atasoy, "Eğer doğumdan itibaren düzenli göz muayenesi yapılmaz ise çocuk ve aile bu göz bozukluklarının farkına varamamaktadır. Bu nedenle tüm çocukların 1. ve 6. ay, 1 yaş, 3 yaş ve 6 yaşında rutin göz muayenesi olması önemlidir" dedi.

"Göz doktoru tarafından muayene edilmelidir"

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Atasoy, muayenenin önemine dikkat çekerek "Tüm çocuklar gelişimsel dönemde, okul öncesi dönemde şikayetleri olmasa bile mutlaka göz doktoru tarafından muayene edilmelidir" sözlerine yer verdi.

