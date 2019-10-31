Uzmanından konserve yapmanın püf noktaları

Ürünlerin kısa sürede hazırlanması, mevsimi dışında meyve ve sebze tüketme isteği veya yiyeceklerin hazır halde saklanmasında en çok tercih edilen yöntemlerden birinin konserve yapmak olduğunu söyleyen Haydar Şahin, konserve yapmanın püf noktalarını anlattı. Şahin, kış konservelerinin tarifini verdi.

İnsanların tempolu iş hayatında bulunmalarının, hazır ürünlere yönelmedeki en önemli etmenlerden biri olduğunu söyleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Haydar Şahin, ev yapımı konserve tüketiminin hem ekonomik hem sağlıklı olduğunu ifade etti. Konservenin doğru şekilde hazırlanmadığı zaman tehlike oluşturabileceğini söyleyen Şahin, dikkat edilmesi gereken 5 önemli kuralı şu sözlerle açıkladı:

"Sebze ve meyvelerin taze olmasına ve küflü olmamasına dikkat edin: Konserve hazırlanırken kullanılan malzemelerin iyice yıkanması, gıdaların taze olması ve bozulmaya uğramamış olması gerekmektedir. Isıya dayanıklı cam kullanın. Konserve yapımında kullanılan kapların ısıya dayanıklı cam olması önemlidir. Cam kavanozları kaynatın. Cam kavanozlar kullanımdan önce 15-20 dakika kaynatılarak sterilize edilmelidir. Bunun yanında kavanozların kapaklarının yeni olması gereklidir. Steril ortamda işlem yapın: Konserveyi hazırlayacağınız çalışma ortamının ve malzemelerin steril durumda olmasına dikkat edin. Sebze ve meyveleri 15-20 dakika kaynatın. Meyveler ve domates gibi asidi yüksek besinler ortalama 15-20 dakika kaynatılmalıdır. Ayrıca tüm sebzeler temizlendikten ve parçalandıktan sonra pişirme işlemi yapılmalıdır. Böylece sebzede bulunan mikroorganizmaların yükü de azaltılmış olur."

AYVA VE KIRMIZI PANCAR KONSERVESİ

Haydar Şahin, ayva ve kırmızı pancar konservesi yapmanın püf noktalarını anlattı.

Şahin, "Ayva konservesinde 1 kilogram iri ayva, 3 su bardağı şeker, 3 tane karanfil, 1 tatlı kaşığı toz tarçın kullanılmalıdır. Meyve yıkanıp temizlendikten sonra ayva ortadan ikiye kesilir. Çekirdek ve çekirdek yatağı kısmı çıkarılır. Ayvanın kabuk kısmı da soyulduktan sonra küçük parçalar halinde doğranır. Meyve, üzeri geçecek kadar su içerisinde haşlanır. İçerisine şeker, karanfil ve tarçın ilave edildikten sonra kaynamaya bırakılır. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altı kısılır ve orta ateşte 1-2 dakika hafif hafif karıştırılır. Ardından kavanozlara alınır ve kapağı sıkıca kapatılır. Kavanozlar ters çevrildikten sonra, serin ve güneş almayan bir yerde bekletilir" dedi.

Kırmızı pancar konservesi için de malzemeleri sıralayan Şahin, şunları söyledi:

"Malzemeler: 1 Kg Kırmızı Pancar, 1 Çay Bardağı Sirke, 1 Yemek Kaşığı Tuz, 3 Diş Sarımsak (İsteğe Göre)

Kırmızı pancar yıkanıp temizlendikten sonra kabukları soyulur. İsteğe göre büyüklükte doğranır. Doğranan pancar sirkeli su içerisinde bekletildikten sonra, tencere içerisine alınır ve üzeri geçecek kadar su, tuz ve havan yardımı ile ezilmiş sarımsaklar ilave edilir. Pancar 20 dakika kadar pişirmeye bırakılır. Piştikten sonra cam kavanozlara konulur. Kavanoz kapağı sıkıca kapatıldıktan sonra ters çevrilip serin ve güneş almayan bir yerde bekletilir."

PRATİK SAKLAMA YÖNTEMLERİ GELİŞTİRİN

Meyve ve sebzeleri saklamak için birçok yöntem olduğunu söyleyen Şahin, pratik saklama yöntemlerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Püf noktaları sıralayan Şahin, şöyle konuştu:

"Kurutma: En bilinen saklama yöntemlerinden birisidir. Taze ürünleri sebze-meyve kurutma makinelerinde veya fırınlama yöntemi ile güneşten yararlanamadığımız kış aylarında bu yöntemi kullanabilirsiniz.

Buz torbalarında saklama: Sebzeleri yapısına göre temizleyip kaynatınız. İçerisinde dilediğiniz baharatları da ekledikten sonra blender yardımı ile sos hale getiriniz. Hazırlanan karışımı soğuttuktan sonra buz torbalarına koyabilirsiniz.

Vakumlama yöntemi ile saklama: Tercih ettiğiniz meyve ve sebzenin iç çekirdek bölümünü temizledikten sonra, vakum poşeti içerisine ürünlerinizi koyunuz. Vakum makinesi yardımı ile poşet içerisindeki havayı aldıktan sonra, ürünlerinizi derin dondurucu bölümünde uzun süre saklayabilirsiniz."

Kaynak: DHA