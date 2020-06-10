Uzmanından ’mavi ışık’ uyarısı

Dermatoloji uzmanı Dr. Ubeydullah Dalmış, cep telefonu ve televizyonların yaydığı mavi ışığın hem insan tenine hem de gözlere zarar verdiğini söyledi.

Dermatoloji uzmanı Dr. Dalmış, günlük hayatta iç içe oldukları ama tehlikesinden haberdar olmadıkları birçok zararlı eşya veya maddeler ile yaşadıklarını söyledi. Uz. Dr. Dalmış, bu tehlikelerden birinin her zaman yanlarında olan cep telefonu, televizyon gibi eşyaların olduğunu ifade etti. Uz. Dr. Dalmış, "Cep telefonu gibi hayatımızın her anında yanımızda ve sürekli ihtiyaç duyduğumuz, bizimle bir bütün olan bu alet nasıl zararlı diye düşünebilirsiniz. Telefonun yaymış olduğu radyasyon etkisini herkes yıllardır biliyor, tabi bunun zararlarını da, ama telefonun ekranındaki mavi ışığın gözlerimizi yormasının dışında özellikle akşamları karanlık ortamlarda sadece ekrandan gelen ışık gözlerimizi yormasının dışında vücudumuza da etki etmektedir. Cildi olumsuz yönde etkileyen bu ışık cildin yenilenmesini engelleyip ciltte lekeler oluşmasına ve cildin erken yaşlanmasına sebep oluyor. Bu durum sadece cep telefonunda değil televizyonlarda da yaşanmaktadır. Özellikle led ekranlar akşam film izlerken ışığı kapattığımızda direk olarak bize temas eden bu mavi ışık uzun süreli olarak TV izlendiğinde cilt yaşlanmasının hızlanmasına ve hormon bozukluklarına sebebiyet vermektedir" dedi.

"Karanlık ortamda uzun süreli ekrana bakılmamalı"

Cep telefonunun kişinin hayatından çıkarmasının mümkün olmayacağını aktaran Uz. Dr. Dalmış, şöyle devam etti:

"Bu nedenle karanlık ortamlarda ve uzun süreli olarak ekrana bakılmaması gereklidir. Telefonlar için ayarlar bölümünde mavi ışık ayarları açık olunduğunda bu karşı karşıya olacağımız tehlikeyi azaltmaktadır. Bu mavi ışık ayarının kullanılması gereklidir. Uzun süre televizyon karşısında olunduğunda uyku düzeni bozulacağından dolayı gece uyurken vücudumuzun salgılayacağı hormonların daha az salgılaması olacağından bu da insan sağlığında olumsuz etkilere yol açacaktır. Mümkün olduğunca geç saatlere kadar televizyon karşısında kalınmaması sağlık açısından önemlidir. Büyüklerimizde olduğu kadar çocuklarda da bu mavi ışıklar tehlikelidir. Hatta daha fazla tehlikelidir demek doğru olacaktır. Çocukların gözlerinde ki mercekler yaşları küçük olduğu için matlaşmadığından dolayı baktıkları mavi ışık da direk olarak retinayı etkilemektedir. Bu durum çocuklar için tahmin edemeyeceğimiz kadar çok zararlıdır. Bu durumdan çocukları korumak için kendimiz de cep telefonu, tablet gibi ekranlarından zarar göreceğimiz eşyalardan uzak durmamız gereklidir. Özellikle çocukların tablet ve cep telefonu ile temaslarını mümkün olduğunca en aza indirilmesi gereklidir. Normal yaşantımızda da mavi ışık ayarını açarak kullanmaya özen gösterilmesi hayatımızı tehlikeli durumlardan korunmasına yardımcı olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA