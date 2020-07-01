Uzmanından öğrencilere meslek seçimi uyarısı

Psikolojik danışman Aylin Soyaltın, üniversite sınavlarının tamamlanmasının ardından meslek seçimi yapacak olan öğrencilere önemli uyarılarda bulundu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) tamamlanmasının ardından öğrencileri meslek seçimi heyecanı sardı. Psikolojik danışman Aylin Soyaltın, öğrencilere uyarılarda bulunarak meslek seçiminin önemine vurgu yaptı. Soyaltın, "Meslek seçimi bilindiği üzere zorlu bir süreçtir. Birey yapmış olduğu meslek seçimi ile hayatının geri kalanını hangi işi yaparak, nerede ve nasıl geçirmek istediğine karar verir. Karar verme aşamasında bireyler endişe duyup, kararsız kalabilirler. Meslek seçimi süreci küçük yaşlardan başlayarak zihnimizi meşgul etmeye başlayan bir konudur. Ülkemizde genellikle meslek seçimi lise yıllarında şekillenmektedir. Pek çok lise öğrencisinin kariyer kararını verirken güçlükler yaşadıkları gözlenmektedir. Yapılan bazı araştırmalar da bu durumu desteklemektedir. Bu zorlu süreçte yaşanan belirsizlik durumu kişilerde kaygı yaratabilir. Meslek seçiminde yaşanan kararsızlık durumların da bireylerin olumsuz yönde etkilendiğini düşündüğümüzde okul ortamında yapılacak çalışmalar oldukça önemli bir durumdur. Öğrencilerin hayatının her alanını etkileyecek bu önemli meslek seçimi kararını alırken, çevresindeki kişilerle yani ebeveynler ve psikolojik danışmanların desteği ile iş birliği içerisinde hareket edilerek bir sonuca varılmalıdır" dedi.

"Meslek seçiminde tek kriter para olmamalı"

Mesleğin insan yaşamın da oldukça önemli bir yeri olduğunu aktaran Soyaltın, "Meslek seçiminde sadece para kazanmak ve ekonomik ihtiyaçları karşılamak amacı düşünülerek seçimler yapılmamalıdır. Meslek insanın kendini ifade etme aracıdır ve toplum içinde bir statü kazanmasını sağlar, yaşamı anlamlı kılar. Öğrencilere meslek seçimi önemi konusunda farkındalık kazandırılmasının oldukça önemli bir durum olduğu fikrindeyim. Doğru meslek seçimi yapmak oldukça önemlidir. Meslek seçimi, insanların bir ömür boyu yaşantılarını şekillendirecek, gelecek yıllarında hayat standartlarını, geleceğini belirleyebilecek önemli bir unsurdur. Bu nedenle doğru mesleği seçmek, seçilen meslekte başarılı olmak ve en önemlisi işini severek yapmak buna bağlıdır. Mesleğini bilinçli olarak seçen kişiler, aynı zamanda mesleklerini yaşayan, mesleklerinden güç alan kişilerdir" diye konuştu.

"Yanlış meslek birçok yılı kaybettirir"

Meslek seçimi kararı verirken mesleğin özelliklerini, gerekliliklerinin derinlemesine araştırılması gerektiğine değinen Soyaltın, "Mesleğin kendi kişilik özellikleri ile uyumlu olup olmadığının değerlendirmesini yapmalıdır. Meslek seçimini etkileyen faktörler bulunmaktadır. Bunlar bireysel özellikler, yetenekleri, ilgileri, değerleri, beklentileri, fiziksel özellikler, cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey, aile ilişkileri gibi faktörlerdir. Her bireyin yetenek, ilgi ve kişilik özellikleri farklıdır. Bireyin bu konuda farkındalık kazanması önemli bir noktadır. Bunu yaparken ilgi, yetenek, kişilik özelliklerini yani kendini ne kadar tanıyor, sahip olduğu şeylerin ne kadar farkında bunlar üzerinde durulmalıdır. Bireyin doğuştan getirdiği yeteneklerinin ve sonrasında ilgi duyduğu alanların ve isteklerinin farkında olarak, bu yetenekleri eğitim ortamında ve yaşamında öğrenerek kazandığı bilgi ve becerileri harmanlayarak uygun bir şekilde kullanabilmesi ve bu doğrultuda bireyin kendisi için en uygun olan meslek alanının seçmesi ile mümkündür. Unutmayalım ki yanlış tercih bir yıl, yanlış üniversite alanı dört yıl ve yanlış meslek ise birçok yıl kaybettir. Bu noktada psikolojik danışmanlar olarak, kariyer kararı verme konusunda kararsızlık yaşayan bireylerin yolunu bu konuda aydınlatmalıyız. Öncelikle ilgilerinin, yeteneklerinin, değerlerinin, kişilik özelliklerinin bilincinde olarak istedikleri meslekler ile bu özelliklerin ne kadar uyumlu olduğunun önemini vurgulamalıyız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA