Uzmanından rahatlatan "deprem" açıklaması

Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali olan iller arasında Kayseri'nin de olmasına ilişkin, "Kayseri'de yaptığımız çalışmalarda 7 ve üzerinde gerçekleşecek herhangi bir deprem yok" dedi.

Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali olan iller arasında Kayseri'nin de olması vatandaşları paniğe sevk etti. Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, söz konusu rapora ilişkin, "Son günlerde Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından gündeme geldiği iddia edilen raporla ilgili bize de çok sayıda ulaşan ve cevap bekleyen oldu. Yapmış olduğum araştırmada odanın web sitesinde bu tür bir beyanata ben rastlayamadım. Odanın 2020 yılından itibaren yapmış olduğu bir çalışma var. Bu çalışma çerçevesinde 2020 yılından itibaren Türkiye'de aktif fay zonunun araştırılması, deprem büyüklüklerinin ortaya çıkarılması, fayların ortaya çıkarılması gibi konuları konu alan bir dizi iş ve işlemleri raporlayıp o şehrin yöneticilerine göndermektedirler. Bu anlamda Kayseri'nin de 2021 yılında yapılmış bir raporu var. Bu raporu incelediğimizde aktif fayların net olarak belirlenmesi, bunların haritalara işlenmesi, imar planlarının revize edilmesi, sıvılaşma alanlarının netleştirilmesi, mikro bölgeleme çalışmalarının netleştirilmesi gibi hususları içeren öneri ve tavsiyelerinin yer aldığı bir rapor var. Kamuoyunda bize yansıyan haliyle Kayseri'nin de içerisinde yer aldığı 24 tane şehrin 7 ve üzerinde deprem üretebileceği şeklinde bir beyanatın olduğu bize iletilmektedir. Yapmış olduğum incelemelerde ben böyle bir duruma ulaşamadım. 2021 yılında Kayseri için yapılan raporu incelediğimizde sadece 6.3 büyüklüğünde ihtimal bir depremden bahsediliyor ve "gerçekleşmiş bir deprem değildir" deniliyor" ifadelerini kullandı.

"Kayseri'de yaptığımız çalışmalarda 7 ve üzerinde gerçekleşecek herhangi bir deprem yok"

Kayseri'nin depremsel tarihinde de 7 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmediğini dile getiren Evsen, "Şehrimizin depremselliğini incelediğimizde tarihi ve aletsel dönem kayıtlarına bakıyoruz. Tarihi dönem kayıtlarında 3 tane deprem kaydına rastlıyoruz. Bunlardan bir tanesi 1205 yılında, bir tanesi 1717 yılında bir diğeri ise 1835 yılında. Bu depremleri 6.2 büyüklüğünde gerçekleşmiş deprem olarak tanımlıyoruz. Aletsel deprem kayıtları da var ve 1930 yılından itibaren başlar. İlki 1940 yılında Develi'de ve Yeşilhisar merkezli gerçekleşmiş olan 5.3 ve 5.2 büyüklüğündeki depremlerde 6'dan küçük. Tarihi dönem kayıtları da 6.2. 7 büyüklüğündeki deprem Kayseri'de nerede olur, hangi zamanda olur, hangi şartlarda olur bunu bilmiyoruz ve şaşırıyoruz, şaşkınlık içerisindeyiz. Ne odanın raporunda, nede bizim Kayseri'de yaptığımız çalışmalarda 7 ve üzerinde gerçekleşecek herhangi bir deprem yok. Kayseri'yi etkisini altına alan Ecemiş Fay Zonuna bağlı olarak Yeşilhisar, İncesu, Sarıoğlan ve Erkilet segmenti gibi segmentler var. Bunların dışında Sarız fayı var. Bu fay 2012 yılından önce bilinmeyen ama bu yıldaki Türkiye diri fay haritasında yerini alan ve geçmişi çok fazla bilinmeyen bir fay. Diğer fay zonlarının da geçmiş kaydı çok iyi bilinmediği için bu geçmiş kayıtlarının ortaya çıkarılması, tekrarlama süresinin belirlenmesi ve şehirde yapılacak imar çalışmalarında buna göre revize edilmesi anlamında odanın önerileri mevcut, bizde aynı şeyleri söylüyoruz. Kafa karışıklığını gidermek adına dünden bugüne kadar geçtiğimiz son 1 yıl içerisinde Kayseri'yi etkisini alan faylarda çalışılmış reel bir durum yok. Böyle bir durum olursa kamuoyu ile paylaşacağız ve herkesi bilgilendireceğiz" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)