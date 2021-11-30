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  3. Uzmanından uyarı! Kulak içi kulaklıklar uzun süreli kullanıldığında organ yapısına zarar verebiliyor

Uzmanından uyarı! Kulak içi kulaklıklar uzun süreli kullanıldığında organ yapısına zarar verebiliyor

Trakya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cem Uzun, kulak içine takılan kulaklıkların uzun müddetli ve yüksek sesli olarak kullanımlarında organ yapısının zarar görebileceğini belirtti.

Uzmanından uyarı! Kulak içi kulaklıklar uzun süreli kullanıldığında organ yapısına zarar verebiliyor

Trakya Üniversitesi Uluslararası İşitme Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cem Uzun, kulak içi kulaklıkların sesi direkt olarak kulak kanalına ilettiğini vurguladı.

Uzmanından uyarı! Kulak içi kulaklıklar uzun süreli kullanıldığında organ yapısına zarar verebiliyor

"KULAĞI TAMAMEN ÖRTEN KULAKLIKLAR TERCİH EDİLMELİ"

Uzun, bu tip kulaklıkların kulak yapısına zarar verme ihtimali olduğunu belirtirken, "Çünkü gürültü düzeyini dışarıya yansıtmadan direkt kulağa aktarmış oluyor. O yüzden biz gürültüden etkilenmiş kişilere kulak içine takılan kulaklıklarla müzik dinlememelerini, kulaklık takmak durumunda kalırlarsa da kulağı tamamen örten kulaklıklar tercih etmesini öneriyoruz. Bu şekilde ses direkt kanala verilmiş olmaz." dedi.

Uzmanından uyarı! Kulak içi kulaklıklar uzun süreli kullanıldığında organ yapısına zarar verebiliyor

Kulak içi kulaklıkları uzun süre kullanan kişilerin ise belirli aralıklarla işitme testi yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Direkt kulak kanalına iletilen yüksek seviyeli seslerin işitme sorunları oluşturabileceğinden söz etti.

Uzmanından uyarı! Kulak içi kulaklıklar uzun süreli kullanıldığında organ yapısına zarar verebiliyor

"MÜMKÜNSE KULAKLIK KULLANILMAMALI"

Prof.Dr. Uzun kulak içi kulaklıkların olumsuz etkilerini şöyle anlattı:

"Doğal yapımız gereği kulak kepçesinin yardımıyla işitmeyi dışarıdan alarak bu sesleri bünyemiz yorumluyor. Seslerin direkt zara gelmesini engellemek açısından mümkünse kulaklık kullanılmaması önerilir. Örneğin kamyon şoförlerini düşünürsek cam tarafındaki kulaklarında daha çok işitme kaybı meydana çıkar zaman içerisinde ya da silah kullananları düşünün patlama sesine daha yakın olan kulakta daha çok hasar meydana gelir. Kulak içi tarzında olan kulaklıklarda sesleri direkt olarak ilettikleri için o yüzden sıkıntı yaratabilir. Ondan dolayı bu tarz kulaklıkları çok önermiyoruz. Kulağı kavrayan kulaklıklar nispeten daha güvenli sayılabilir."

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