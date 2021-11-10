Uzmanlar 3. doz için uyarıyor! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener: "6. aydan sonra koruyuculuk seviyesinin çok çok altına düşüyor"

Kovid aşısında hatırlatma dozuna ilişkin toplumda çekinceler olduğunu belirten Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, yoğun bakım ve hastaneye yatan hasta grubundakilerin 2 doz aşılanmış ancak üçüncü doz zamanı gelmesine rağmen bu aşıyı olmamış hastalar bulunduğunu söyledi.

65 YAŞ GRUBU RİSKLİ

Şener, “Bu hasta grubu bizim için ekstra önemli. Bunlar aslında 65 yaş ve üstü hasta grubu. Bu grupta ciddi anlamda tansiyon, şeker, kalp rahatsızlığı gibi yandaş hastalıklar da var. Bir de hatırlatma dozunu olmamak, bu grupta hastaneye yatış oranını olumsuz anlamda etkiliyor” dedi.

Prof. Dr. Şener, üçüncü doz aşısını yaptırmadan Kovid’e yakalanan hastalarla ilgili şunları kaydetti: “Bunların bir kısmı aşıları evde yapılmış olduğu için yine evlerine gelip 3. doz aşı yapılacakmış gibi beklenti içindeler. Bir grup da iki dozun kendilerini koruduğunu düşünerek üçüncü dozu olmuyorlar. Bir grup da halihazırda toplumda ciddi bir kesim hiç aşılanmamışken kendilerinde iki doz aşı olmanın yeterli olduğunu düşünüyorlar. Bu üç düşünce de doğru değil.”

6. AYDAN SONRA KORUYUCULUK ÇOK DÜŞÜYOR

Üçüncü doz aşı uygulamasının merkezlere başvurularak kolayca yapıldığını hatırlatan Şener, şu uyarılarda bulundu:

“İki doz aşılanmış olan kişilerin antikor yanıtı, 4. aydan sonra azalıp 6. aydan sonra neredeyse koruyuculuk seviyesinin çok çok altına düşüyor. Bu perspektifte mutlaka 3 dozu özellikle de 65 yaş grubunun olması gerekiyor.

Geçen hafta içinde olgu sayılarının arttığı illere ve bölgelere baktığımızda, özellikle ‘mavi’ kategorideki illerde olgu sayılarının arttığını görmeye başladık. Buralarda aşılama oranları iyi ama yeni çıkan olgularda 3. doz aşısını olmayan grubun fazla olduğunu görüyoruz. Hatırlatma dozu önemli. Bu doz geciktikçe ve olmadıkça virüsle karşılaştığınız anda hastalığı ağır atlatma riskiniz halihazırda var. Hiç aşılanmamış gruba göre daha düşük ama bu hiçbir zaman sıfır değil.” Şener, salgının hızını kesmek için iki doz aşılanmış bireylerin üçüncü dozlarını da olmasının önemli olduğunu kaydetti.