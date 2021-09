Uzmanlar 30 yaşından sonra tüketilmemesi gereken besinleri açıkladı

ABD’li beslenme uzmanı Dana Leigh Smith, 'Eat This, Not That' sitesi için yazdığı makalede 30 yaş üstü insanların tüketmekten kaçınması gereken besinlerden bir liste oluşturdu. Listenin İlk sırasında bir kase dondurma ile aynı miktarda şeker içeren aromalı yoğurtlar, hamur işleri, kekler ve lavaşlar olduğunu yazdı.

“Gazlı içecekler kansere neden olma potansiyeli bulunan renklendiriciler içeriyor ve beslenme öğünündeki ana şeker kaynağıdır” diye yazan Smith, 30 yaş sonrasında tüketilmesinden kaçınılması gereken listeye şu besinleri de ekledi: