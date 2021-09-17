  1. FOTO GALERİ
  2. FAYDALI BİLGİLER
  3. Uzmanlar 30 yaşından sonra tüketilmemesi gereken besinleri açıkladı

Uzmanlar 30 yaşından sonra tüketilmemesi gereken besinleri açıkladı

Uzmanlar, yetişkinlerin yaşadığı sağlık sorunlarının en önemli nedenlerinin başında beslenme alışkanlığının olduğuna dikkat çekerek, tüketilmesinden kaçınılması gereken besinleri açıkladı.

Uzmanlar 30 yaşından sonra tüketilmemesi gereken besinleri açıkladı 1113

ABD’li beslenme uzmanı Dana Leigh Smith, 'Eat This, Not That' sitesi için yazdığı makalede 30 yaş üstü insanların tüketmekten kaçınması gereken besinlerden bir liste oluşturdu. Listenin İlk sırasında bir kase dondurma ile aynı miktarda şeker içeren aromalı yoğurtlar, hamur işleri, kekler ve lavaşlar olduğunu yazdı.

“Gazlı içecekler kansere neden olma potansiyeli bulunan renklendiriciler içeriyor ve beslenme öğünündeki ana şeker kaynağıdır” diye yazan Smith, 30 yaş sonrasında tüketilmesinden kaçınılması gereken listeye şu besinleri de ekledi: