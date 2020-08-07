Uzmanlar açıkladı! Afrika levhası daralmasıyla 5 yıl içinde şiddetli deprem olabilir

Antalya ve ilçelerinde son günlerde büyüklü küçüklü çok sayıda yaşanan depremin ardından önemli açıklamalarda bulunan Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, Afrika levhasının her sene Anadolu'nun altına doğru 5-6 cm daraldığını söyleyerek yakın zamanda da büyük bir depremin olmasını beklediğini belirtti.

Afrika levhasının her sene Anadolu'nun altına doğru 5-6 cm daraldığını vurgulayan Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, konuyla ilgili olarak "Bu da bir süre sonra enerjisini boşaltmasını sağlayacaktır. Yakın zamanda büyük bir deprem olmasını bekliyoruz. Bu yarın da 5 yıl içinde de olabilir ama çok uzun bir zaman geçeceğini sanmıyorum" dedi.

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