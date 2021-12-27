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  4. Uzman isim açıkladı! İşte dünya çapında baskın hale gelen Omicron'un 2 yeni belirtisi

Uzman isim açıkladı! İşte dünya çapında baskın hale gelen Omicron'un 2 yeni belirtisi

Koronavirüsün Omicron varyantı tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Bir anda baskın hale gelen ve hızla yayılan Omicron varyantı semptomları hafif ila orta arasında yaşanırken, mide bulantısı ve kusma da dahil olmak üzere farklı semptomlar gözleniyor.

Uzman isim açıkladı! İşte dünya çapında baskın hale gelen Omicron'un 2 yeni belirtisi

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılarak ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Alfa, Beta, Delta ve Gamma varyantların ardından ilk kez Güney Afrika'da görülen ve çok sayıda ülkeye sıçrayan Omicron varyantı tedirginlik yaratmaya devam ediyor.

Omicron'da, koronavirüsün ateş, baş ağrısı, tat ve koku kaybı gibi klasik semptomları görülürken, öte yandan geleneksel grip semptomlarına da neden olabiliyor.

EN  YAYGIN 5 BELİRTİ KLASİK GRİPTEN AYIRT EDİLEMİYOR

İngiltere'nin ZOE Covid izleme uygulamasına göre burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, hapşırma ve boğaz ağrısı gibi en yaygın 5 semptom, klasik gripten ayırt edilemiyor.

Ancak, King's College London'da Genetik Epidemiyoloji Profesörü ve ZOE'nin kurucularından Tim Spector, Daily Express'e verdiği demeçte, Omicron ile enfekte olan bazı kişilerde mide bulantısı ve kusma görüldüğünü açıkladı.

Spector, bu semptomların tamamen aşılanmış kişiler tarafından ve ayrıca takviye aşıları olan bazı kişiler tarafından rapor edildiğini de sözlerine ekledi.

ZOE'de yapılan önceki araştırmalarda, Omicron enfeksiyonunun bir belirtisinin de iştahsızlık olduğu ortaya çıkarılmıştı.

Omicron ve soğuk algınlığı semptomları arasındaki benzerlikler, virüsün yeni türünün öncekilerden daha bulaşıcı ancak önemli ölçüde daha az öldürücü olduğuna dair raporların ortasında geldi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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