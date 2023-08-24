Uzmanlar açıkladı: 'İyi huylu prostat büyümesinde uygulanan HoLEP yöntemi daha konforlu'

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Çetinkaya, "HoLEP, büyüyen prostat dokusunun tamamını temizleyip dışarı alabilen kapalı bir işlemdir. Büyük prostatlarda açık cerrahiye benzer sonuçlar veren konforlu bir yöntemdir" dedi.

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Uzmanlar açıkladı: 'İyi huylu prostat büyümesinde uygulanan HoLEP yöntemi daha konforlu'

HoLEP tedavisinin prostatın cerrahi tedavisinde altın standart tedavi olarak kabul edildiğini belirten Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Çetinkaya, "HoLEP, büyüyen prostat dokusunun tamamını temizleyip dışarı alabilen kapalı bir işlemdir. Büyük prostatlarda açık cerrahiye benzer sonuçlar veren konforlu bir yöntemdir" dedi.

HoLEP tedavisi hakkında bilgilendirmede bulunan VM Medical Park Samsun Hastanesi Üroloji Uzm. Doç. Dr. Mehmet Çetinkaya, "İyi huylu prostat büyümesi (BPH) tedavisinde, ileri lazer teknolojisinin kullanıldığı güncel cerrahi bir yöntemdir. Prostat dokusunun tamamını temizleyip dışarı alabilen kapalı bir işlemdir. Büyük prostatlarda açık cerrahiye benzer sonuçlar veren konforlu bir yöntemdir. Günümüzde prostatın cerrahi tedavisinde altın standart tedavi olarak kabul edilmektedir" diye konuştu.

Uzmanlar açıkladı: 'İyi huylu prostat büyümesinde uygulanan HoLEP yöntemi daha konforlu'

"AÇIK AMELİYATA ALTERNATİF BİR YÖNTEM"

Doç. Dr. Çetinkaya, HoLEP ameliyatının avantajlarını ilgili şunları söyledi:

"Her büyüklükteki prostata güvenle uygulanabilir. Çok büyük prostatlarda bile vücutta herhangi bir kesi yapmadan işlem yapılır. Açık ameliyata alternatif bir yöntemdir. Tekrar ameliyat olma ihtimali yok denecek kadar azdır. Cinsel işlevlere zarar vermez. Kanama riski çok azdır ve ameliyatta kan nakli ihtiyacı olmaz. Zorunlu hallerde, kan sulandırıcı ilaç kullananlarda bile işlem yapılabilir. Hastanede kalış süresi çok kısadır (1-2 gün). Kişinin normal yaşantısına daha kısa sürede dönmesi."

"BÜYÜK PROSTATLARDA DA BAŞARIYLA UYGULANABİLİR"

HoLEP'in prostat ameliyatı gereken herkes için uygun bir cerrahi yöntemi olduğunun altını çizen Doç. Dr. Çetinkaya, "HoLEP tekniğinin bazı avantajları olduğu için diğer yöntemlerin uygulanamadığı durumlarda da, daha güvenli bir şekilde uygulanmaktadır. Genelde 80 gramdan daha büyük prostatlara açık ameliyat önerilir. Oysa HoLEP yönteminde prostatın büyüklüğünün önemi yoktur. Özellikle büyük prostatlar için çok daha başarılı bir şekilde uygulanabilmektedir" şeklinde konuştu.

Uzmanlar açıkladı: 'İyi huylu prostat büyümesinde uygulanan HoLEP yöntemi daha konforlu'

"MESANE TAŞI VARSA LAZERLE AYNI SEANSTA UYGULANABİLİR"

HoLEP'in prostat büyüklüğüne eşlik eden mesane taşı varlığında da aynı seansta başarıyla uygulandığını ve eş zamanlı taşların da kapalı bir şekilde lazer ile kırılabildiğini ifade eden Doç. Dr. Çetinkaya, "Yine idrar kanalında darlık olan hastalarda işlem esnasında lazer ile bu darlık da açılabilmektedir. Kalp-damar hastalıkları olan, kalp damarında stendi olan, by-pass geçirmiş olan, damar tıkanıklığı nedeniyle kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarda da, diğer tekniklere göre daha güvenli bir şekilde uygulanabilir" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK: İHA

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