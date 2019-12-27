Uzmanlar: “Bronkoskopi güvenli bir tanısal yöntemdir”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sibel Doruk, göğüs hastalıklarının tanısında kullanılan bronkoskopi yönteminin birçok uygulama alanı olduğunu ve yöntemin oldukça güvenli olduğunu belirtti.

Göğüs hastalıkları kliniklerinde uygulanan tanısal işlemler arasında yer alan bronkoskopinin pek çok uygulama alanı bulunduğunu anlatan İzmir Özel Ata Sağlık Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sibel Doruk, "Bronkoskopi işlemi bronş ağacının görüntülenmesini sağlar. İşlem sırasında bronş ağacı, akciğer parankimi (hava keseciklerini içeren süngerimsi dolu) ve mediasten (her iki akciğer arasında kalan boşluk) lenf bezlerinden patoloji ve mikrobiyoloji incelemeleri için örnek alınabilir. Bronkoskopi işlemi çeşitli solunumsal yakınmaları olan hastalarda bu yakınmaların nedeninin belirlenmesinde kullanılabilir. Kronik (6-8 haftadan uzun süren) öksürük, öksürükle kan tükürme ya da kanlı balgam varlığında, ses kısıklığı durumunda, solunum fonksiyon testi normal olup hırıltısı olan hastalarda tanısal amaçla bronkoskopi yapılabilir" diye konuştu.

Neden yapılır?

Akciğer grafisinde anormal bulgu (plevra (akciğer zarı) sıvısı, atelektazi (akciğerin bir bölümü ya da tamamının havalanamaması nedeni ile sönmesi), kitle varlığında bronkoskopi işlemi yapılabileceğini anlatan Dr. Doruk, "Bilinç bozukluğu, ses tellerinde felç ve özellikle çocuk hastalarda kaza ile başta gıda olmak üzere her türlü yabancı cisim aspirasyonundan (bronş ağacına kaçışı) şüphe edildiğinde tanının kesinleştirilmesi ve yabancı cismin bronş ağacından uzaklaştırılması için de bronkoskopi kullanılabilir. Özellikle yoğun bakım ünitelerinde takip ve tedavi edilen, yeteri kadar öksürüp alt solunum yolu sekresyonlarını atamayan hastalarda bronş ağacının temizlenmesi de bronkoskopinin bir diğer kullanımı alanıdır. Klinik ve radyolojik bulgularına göre uygun tedavi alan ancak iyileşme sağlanamayan pnömoni (zatüre) veya akciğer absesi olan hastalarda iyileşememe nedenini ortaya koymak üzere de bronkoskopi yapılabilir" diye konuştu.

"İşlemden sonra 1-2 saat süre ile katı gıda alımı olmaz"

İşlem öncesi yapılması gerekenler hakkında bilgi veren Dr. Doruk, şunları söyledi:

"İşlemden en az 6-8 saat önce katı ya da sıvı alımı sonlandırılır. Hastanın kullandığı tüm ilaçlar gözden geçirilir ve kan sulandırıcı ilaçları 5 gün önceden kesilmelidir. İşlem genel olarak lokal anestezi ile hafif bir sedasyon altında yapılabilir. Her hastada gerekli olacak sedatif ilaç dozu farklıdır ve hastaya göre ayarlanır. Bronkoskopi oldukça güvenli bir uygulamadır, düşük hayati tehlike riski taşır. Bronkoskopiye bağlı enfeksiyon riski çok düşüktür. Hastanın işlem öncesi ve işlem sırasında uygulanan lokal anestezi ve sedatize ilaçlara karşı bir duyarlılığı varsa alerjik reaksiyonlar gelişebilir. İşlem sonrası hastaların bir kısmında ateş düşürücüler ile kolayca kontrol edilebilen ateş yüksekliği olabilir. İşlem sonrasında da hastanın 1-2 saat süre ile sıvı ya da katı gıda alımı olmaz ve bilinç normale dönene kadar hasta yalnız kalmamalıdır."

Kaynak: İHA