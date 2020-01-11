Uzmanlar depremi yorumladı

İstanbul'da, Kandilli Rasathanesi verilerine göre Marmara Denizinin 16 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.AFAD verilerine göre ise deprem, Marmara Denizi Silivri açılarında saat 16,37 sıralarında oldu. Depremin yerin 22.65 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem, Silivri'ye komşu Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ile Çorlu ilçelerinde de hissedildi. Bazı vatandaşlar, panikle dışarı koştu. İlk bilgilere göre depremde herhangi bir hasar meydana gelmedi.

İstanbul'da korkutan deprem!

PROF. DR. HALUK EYİDOĞAN: BU DEPREM 26 EYLÜL'DEKİ DEPREMİN OLDUĞU YERDE

Deprem hakkında açıklamalarda bulunan Prof.Dr. Haluk Eyidoğan şu cümleleri kullandı:

"Bugün biliyorsunuz bir deprem fırtınası başladı. Hemen Kuzey Marmara fayının, Şarköy'e doğru uzandığı, kıyıya yakın ana Marmara fayından uzakta ama sabah baktığımda 50'ye yakın ufak deprem vardı. Seri halde arka arkaya ufacık, çoğu hissedilmeyen depremler oluyor.

Onunla ilgili bakayım dedim, nasıl bir gelişme var... Hatta sosyal medyaya da yazdım. "AFAD ve Kandil dikkatle izlesin" diye. Oraya da deprem fırtınasının resmini koydum. Biraz önce onunla uğraşırken, masa başında sallandık. Ben ilk aklıma gelen deprem fırtınasının içinde daha büyük bir deprem mi oldu şeklindeydi... Baktım ki bu 26 Eylül 2019'da 5.7'lik depremin hemen olduğu yerde. Şu anda 4.5 ile 4.7 büyüklükler veriliyor.

Bu deprem, 26 Eylül'deki depremin olduğu yerde. Ve orada hala bir hareket eğilimi var. Orası aynı zamanda geçen seneki yayınlarda da belirtildiği gibi, Orta Marmara fayının adalarla Silivri arasında kalan yerin tam ucunda oluyor."

ŞERİF BARIŞ: OLAĞAN BİR DEPREM

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Şerif Baş, depremin olağan olduğunu belirterek,

"Aslında çok fazla bilgi yok. Daha önce 5,7'nin olduğu yere yakın bir deprem. Sanki 5.7'nin artçı depremi gibi duruyor.Vatandaşların panik olmadan önlem almasını unutmaması gerekiyor. İstanbul ve Marmara Bölgesi, deprem kuşaklarının en önemlisinde yaşıyor.Deprem olduğunda değil de, depremden önce ne yapmamız gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Büyük bir depremin haberi olup olmayacağı muhtemel sorudur. Bu konuda bir şey söylemek mümkün değil.Kuzey Anadolu fayındaki depremler, orta büyüklükte deprem olmadan doğrudan olan depremler. Bu depremin olağan bir deprem olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı

GÜNGÖR: 4.7 BÜYÜK BİR DEPREM DEĞİL

Deprem hakkında değerlendirmelerde bulunan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yıldırım Güngör, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan yola çıkarak, büyük deprem geliyor habercisidir diyemeyiz. Marmara ve İstanbul halkı da buna inanmasın. Ben de daha yeni haber aldım. Ne yapmamız gerekiyor? Sakin olmamız gerekiyor. Arkasından büyük bir deprem gelir mi? Hiç bilemeyiz. Bu deprem büyük bir depremin haberidir diyemeyiz, insanlar hemen paniğe kapılıp sokağa dökülmesinler. 4,7 büyük bir deprem değil. Hep şunu söylüyoruz. Eviniz sağlamsa hiçbir depremden korkmayın."