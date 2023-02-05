Uzmanlar, İstanbul Kağıthane'deki depremi değerlendirdi! Deprem sonrası duyulan sesin nedeni belli oldu

AFAD, İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem saat 03.15'de Kağıthane ilçesinde meydana geldi. Yerin 10.66 km altında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.0 olarak belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem yerin 12.1 km altında 3.1 büyüklüğünde kaydedildi.

AFAD'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Deprem sonrası AFAD'dan yapılan açıklamada olumsuz bir ihbar alınmadığı belirtilerek, "İstanbul Kağıthane ilçesinde 05.02.2023 tarihinde saat 03.15 'de meydana gelen deprem ile ilgili 112 AÇM ve AFAD haber merkezine herhangi bir olumsuz ihbar gelmemiştir. Geçmiş olsun" denilmişti.

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AHMET ERCAN: SARSINTI BİR DEPREMCİK DEĞİL, ANCAK YAPAY BİR PATLAMA

Yaşanan deprem sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ercan şunları kaydetti:

"05.02.2023 03.15’de odağı Kağıthane olan M3,1’lik “Depremcik” ya da "sarsıntı" olmuştur. Odak için verilen 12 km derinlik yanlıştır. Depremcik 5 km’den çok sığdır, ayrıca patlama sesi de çıkartmaz.

Haliç girintisi KAK’nın en kuzey koludur. Buradan geçen çok yaşlı kırık, asla yıkıcı “Depremler”(>M4,0) oluşturmaz.

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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan

Sarsıntının oluş saatinin 03.15 olması yabansıdır. Bir tür büyük patlatmalar daha öncesinde jandarmaya, saat ile patlatıcı oranı olarak bildirilir. İstanbul’da her yıl yeraltı ile yüzey yapı işleri, taş ocakları için; her yıl, en büyüğü 12 ton olan 25-35 arası patlatma, en çok 07-18 saatleri arasında yapılır. İstanbul'da algılanan sarsıntıların %70’inin kaynağı, korkutucu patlama sesi ile sarsıntı çıkaran patlatmalar, %30'ı yıkımcıl olmayan sarsıntı, ayrıca ses çıkartmayan depremciklerdir.

'YAPAY SARSIMLAR PATLAMA SESİ ÇIKARIR'

Bu yapay sarsımlar; büyüklükleri M2,3 ile M3,3 arası olan depremciklere eşdeğer sarsar, hem de korkutucu patlama sesi çıkarır. Deprem ölçerlerde, bir sarsıntının patlama mı, depremcik mi olduğu, algılanan sarsıntı dalgaların yüksek sıklığından kolayca ayırt edilir. Dün akşamki bir sarsıntı, bir depremcik değil, ancak bir yapay patlama olabilir."

Prof. Dr. Naci Görür

NACİ GÖRÜR: ÖZEL ANLAM YÜKLEMEYİN

Prof. Dr. Naci Görür, Kağıthane'de meydana gelen depremi şu sözlerle değerlendirdi:

"Arkadaşlar, Kağıthane verilerine geç ulaştığım için tekrar özür dilerim. Biliyorsunuz, Marmara Denizi dışında İstanbul’da karada daha önce de depremler oldu. Özellikle Tuzla, Pendik, Kartal hattında 4,0’e varan depremler oldu. Bu depremler Kuzey Anadolu Fay Zonuna bağlı küçük faylar üzerinde oluyor. Kağıthane depremi de öyle. Bu tür faylar haritalanmamış olsa bile KAF boyunca olabilir. KAF zonunu sadece Marmara içerisinde dar bir zon olarak düşünmeyin. Kağıthane depremine bu açıdan bakın ve özel anlam yüklemeyin. Sevgiyle. Not: Bu konuyu dostum Celal Şengör ile de tartıştık. Selam ve sevgileri var."