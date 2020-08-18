Uzmanlar tatilcileri uyarıyor: Zehirli deniz kestanelerine dikkat! Önce Kaş, sonra Mersin'de görüldü
Uzmanlar tatilcileri uyarıyor: Zehirli deniz kestanelerine dikkat! Önce Kaş, sonra Mersin'de görüldü
Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla Türkiye'deki tatil bölgelerine kadar ulaşan zehirli deniz kestaneleri için uzmanlar uyarılarda bulundu. Zehirli canlılar ilk olarak Kaş sahillerinde görüldü. Şu anda Mersin sahillerinde de bu tür ile karşılaşmak mümkün. Uzmanlar bu canlıların yayılmacı, istilacı olduğuna dikkat çekti.