Uzmanlar tatilcileri uyarıyor: Zehirli deniz kestanelerine dikkat! Önce Kaş, sonra Mersin'de görüldü Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla Türkiye'deki tatil bölgelerine kadar ulaşan zehirli deniz kestaneleri için uzmanlar uyarılarda bulundu. Zehirli canlılar ilk olarak Kaş sahillerinde görüldü. Şu anda Mersin sahillerinde de bu tür ile karşılaşmak mümkün. Uzmanlar bu canlıların yayılmacı, istilacı olduğuna dikkat çekti.

1 8 Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla tropikal denizleri aşarak, Akdeniz'e kadar gelen deniz kestaneleri, Türkiye Turizmi'ni tehdit ediyor. "Doğu Akdeniz'in tamamına yayıldı." diyen Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas, tatilcileri bu canlılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.