Uzmanlar uyardı! Bağışıklığı korumak için bu etkenlere dikkat! Koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz şu dönemde vücudumuzun bağışıklık sitemine en çok zarar veren etkenleri Diyetisyen Ferdi Öztürk, tek tek anlattı.

1 6 BASİT ŞEKERLER

Basit şekerler sindirilmeden direkt kana geçerler. Gıda sanayisinde özellikle kek, börek, pasta, meşrubat, şekerlemelere katılan basit şekerler kan şekerini hızlı yükseltir. Yüksek kan şekeri vücuda yerleşmeye çalışan virüs ve bakterilerileri tanıyan özel reseptörlerin hassasiyetini azaltarak bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur. Bu sebeple basit şeker ve basit şeker içeren besinlerden uzak duralım.