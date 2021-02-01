Uzmanlar uyardı! Mutasyonlu koronavirüs için çift maske takın
Son günlerdeki vaka sayısındaki artışın sebebi olarak görülen mutasyonlu virüs ile ilgili CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Tuğçe Hürkal ve Prof. Dr. Derya Unutmaz, vatandaşların çift maske takmaları konusunda uyarıda bulundu. O anlar ise ekranlara anbean böyle yansıdı.
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