Uzmanlar uyardı! Türkiye'de keneden bulaşan yeni bir bakteri türü tespit edildi! "Ölüme varabilecek sonuçlara neden olabilir..."

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Keneler ve Kene Kaynaklı Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Ömer Orkun tarafından Türkiye'de, kene kaynaklı olan ve insanlara bulaşabilen yeni bir bakteri tespit edildiği duyuruldu.

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Uzmanlar uyardı! Türkiye'de keneden bulaşan yeni bir bakteri türü tespit edildi! "Ölüme varabilecek sonuçlara neden olabilir..."

Türkiye'de, kene kaynaklı olan ve insanlara bulaşabilen yeni bir bakteri tespit edildiği duyuruldu. Tespit, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Keneler ve Kene Kaynaklı Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Ömer Orkun tarafından aktarıldı.

Doç. Dr. Ömer Orkun, kene kaynaklı bakteri ve virüslerle bu bakteri ve virüslerin neden olduğu rahatsızlıkların, küresel anlamda insan ve hayvan sağlığı için ciddi bir risk oluşturduğunu söyledi. Gelişen teknoloji ve pek çok nedenle yayılan moleküllerin arttığını, bu artışın da kene kaynaklı yeni yayılımları ortaya çıkmasına sebep olduğunu belirten Orkun, özellikle Anadolu'da orman içi bölge olan Bolu'dan başlayıp Ankara'daki çok çeşitli geçiş zonlarını içine alan ve yarı kurak step coğrafya olan Kırşehir'de son bulan bir alanda kene kaynaklı patojenlerin doğal dinamiklerini anlamaya yönelik saha ve laboratuvar çalışmaları yürüttüklerini anlattı.

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"TÜRKİYE'DE DAHA ÖNCE VARLIĞI BİLİNMİYORDU"

Yürütmüş oldukları çalışmanın uluslararası bilimsel bir yayında yayımlandığını ifade eden Orkun, yaklaşık 2 bin kenede, hastalığa neden olabilecek yüzlerce mikrop incelediklerini ve taramalar sonucu rahatsızlıklara neden olabilecek 32 farklı bakteri olduğunu belirlediklerini aktararak şu sözlere yer verdi:

"Bu ciddi derecede önemli bir rakam ve bunların hiçbiri Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü değil. Tespit edilen patojenlerden 10'unun insanı enfekte edebildiği ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi de şu an patojen olarak Avrupa'da yeni ortaya çıkan ve Avrupa'nın en önemli vektörü olan Ixodes Ricinus kenetürünün naklettiği 'Neoehrlichia Mikurensis' adı altındaki bir bakteri. Bunun Türkiye'de daha önce varlığı bilinmiyordu, yeni tespit ettik. Bu tür, Avrupa'da insanlarda patojenik olan zoonotik hastalıkların en önemli vektörü olarak kabul edilir ve Avrupa'nın üzerinde en çok çalıştığı kene türüdür. Bizim ülkemizde özellikle Anadolu'nun kuzeyi, Trakya ve İstanbul'da baskın bir tür."

"ÖLÜME VARABİLECEK SONUÇLARA NEDEN OLABİLİR"

Tespit etmiş oldukları bakterinin kan damarlarına etki ederek çeşitli rahatsızlıklara neden olabileceğini işaret ederek konuşan Orkun, "Eskiden özellikle immün sistemi zayıf veya baskılanmış, dalağı alınmış, lösemi, lenfoma ve MS gibi hastalığı olan insanlarda patojenik olduğu sanılıyordu. Ancak son yıllarda Avrupa'daki vakalara baktığımızda, immün sistemi gayet yerinde, sağlıklı insanlarda da patojeniteye sebep olabildiği hatta özellikle birtakım ilaçlarla immün sistemi baskılanmış hastalarda ise ölüme varabilecek sonuçlara neden olduğu bildiriliyor" şeklinde konuştu.

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"İNSANLAR ÇOĞU ZAMAN FARK EDEMİYOR"

Bu bakteriyi taşıyan kene türünün İstanbul'daki Belgrad Ormanı'nda, Trakya ve Anadolu'nun kuzeyinde göründüğünü anlatan Orkun, bu türün insanları sıklıkla enfekte ettiğini dile getirdi.

Orkun, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"İki yıl önce gelecekte Türkiye'de 'Ixodes Ricinus kaynaklı salgın oluşabilir' endişesi ile bu türe ve taşıdıkları patojenlere özgü bir projeyi Sağlık Bakanlığına sunduk. Umarım bunun üzerine gidilir çünkü biz bu salgını en acı yaşayan ülkelerden biriyiz. 2002'de hiç bilmediğimiz bir şekilde dünyanın en büyük KKKA salgınına maruz kaldık ve hala devam ediyoruz. Türkiye açısından gelecekte olacak kene kaynaklı salgınların sebeplerinden bir tanesi hatta olasılık olarak en yükseklerinden biri Ixodes Ricinus. Bu türle ilgili bölgesel verileri almamız gerekiyor. Rezervuar konakları bulmamız lazım.

İnsanlar kendisine tutunduğunda bu tür keneyi genelde göremiyor çünkü bu kene, bir pilot kalemin defterde bıraktığı nokta kadar, çok küçük. İnsanlar çoğu zaman fark edemiyor. Diğeri kolaylıkla fark edilebilir ama bu türü fark etmek zor olduğundan, insanların vücutlarını çok detaylı aramaları gerekiyor."

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