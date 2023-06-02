Uzmanlar vatandaşları harekete geçmeye çağırdı, “5 milyon riskli konut uygun maliyetlerle güçlendirilerek kurtarılabilir!"

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle İTÜ Süleyman Demirel Konferans Merkezi'nde konuşan uzmanlar, Türkiye genelinde yaklaşık 6-7 milyonu bulan riskli konutların düşük maliyetlerle güçlendirilebileceğini ve kurtarılabileceğini söyledi. Vatandaşları harekete geçmeye çağırdı.

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Uzmanlar vatandaşları harekete geçmeye çağırdı, “5 milyon riskli konut uygun maliyetlerle güçlendirilerek kurtarılabilir!"

Uzmanlar, çok büyük bölümünün kurtarılabileceğini, vatandaşların harekete geçmesi gerektiğini söyledi

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle İTÜ Süleyman Demirel Konferans Merkezi'nde "Kentsel Dönüşümde Güçlendirmenin Rolü" başlıklı çalıştay gerçekleştirildi. "Yerel Yönetimler ve Güçlendirme" temasıyla hayata geçirilen etkinlikte, deprem kuşağında bulunan Türkiye'deki riskli konuların güçlendirilmesinin önemi ve güçlendirmenin önündeki idari ve hukuki engellerin kaldırılması gerektiği ele alındı. Güçlendirmenin finanstan hukuka kadar tüm yönleriyle konuşulduğu çalıştaya; ilçe belediye başkanları, başkan yardımcıları, müdürler, mühendisler, kamu kurumlarının bölge müdürleri ve temsilcileri, mühendislik ve müşavirlik firmaları ile ilgili STK'lar ve şirketlerin temsilcileri katıldı.

Uzmanlar vatandaşları harekete geçmeye çağırdı, “5 milyon riskli konut uygun maliyetlerle güçlendirilerek kurtarılabilir!"

HEM HUKUKİ HEM FİNANS ALTYAPISI LAZIM

Etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan DEGÜDER Başkanı Sinan Türkkan, güçlendirmenin başlı başına ayrı bir mühendislik dalı ve ayrı bir konu olduğunu belirterek, "Dolayısıyla da güçlendirme yapabilmek için hem hukuki altyapının hem de finans altyapısının oluşması lazım. Bunlar olmadan bir yere gidebilmek, bir şey yapabilmek çok mümkün değil" dedi.

Bugüne kadar yapılmayan ve ilk kez gerçekleştirilen bu çalıştayda sadece güçlendirmenin sadece teknik olarak ele alınmadığını, sadece nasıl güçlendirme yapılacağının konuşulmadığını dile getiren Türkkan, "Bu işin hukuki altyapısının ne olması gerektiğini ve şu anda sürecin nerelerde tıkandığını, finansman kaynaklarının nasıl kullanılacağını ele aldık" açıklamasında bulundu.

5 MİLYON KONUT KURTARILABİLİR

Türkkan, şu an güçlendirmeyle ilgili sıkıntıların devam ettiğinin altını çizerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Malesef tüm çağrılarımıza rağmen farklı zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam ediyoruz. Güçlendirme işlemlerinde de "yıkıp yeniden yaparken gerekli tüm evraklar" isteniyor. Binadaki "sağlamlık açısından problem teşkil etmeyen, yapısal olmayan" en ufak fiziki değişim bile sorun ediliyor. Bu engellerin hem güçlendirmede hem de dönüşümde ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu engellerin kaldırılması ve vatandaşın güçlendirmeye teşvik edilmesi gerekiyor. Çünkü riskli yapıları ancak düşük maliyetlerle güçlendirerek kurtarabiliriz. Hepsini yıkıp yeniden yapmaya vaktimiz yok. Türkiye genelinde 6-7 milyon riskli konuttan bahsediliyor. Şiddetli bir depremde hasar alması beklenen bu konutların 5 milyonu güçlendirmeyle kurtarılabilir. Bu hanelerin 600 bin adedi İstanbul'da bulunuyor."

Türkkan, vatandaşların da artık güçlendirme konusunda daha bilinçli olması ve taleplerini ilgili belediyelere iletmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

BİNALARI GÜÇLENDİREBİLİRİZ

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden Prof. Dr. Ali Hepşen, "Biz yıllardır önemli bir noktayı gözardı etmişiz. Güçlendirme, yıkıp yeniden yapmanın 3'te bir maliyetinde. Güçlendirme kalkınma planlarında da ihmal edilmiş. Burada dernek çok önemli bir boşluğu dolduruyor. Ya binaların dönüşümü için maliyetine katlanacağız ya da çok daha düşük maliyetle binaları dayanıklı hale getireceğiz. Bu nedenle düşük maliyetle binaları güçlendirerek dayanıklı hale getirebiliriz." açıklamasında bulundu.

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