Uzmanlar ve bilim insanları Kızılinler-Eşenkara Kür Merkezi Projesini değerlendirdi

Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt, Kızılinler-Eşenkara Kür Merkezi Projesi ile ilgili konunun uzmanları ve bilim insanları ile bir araya geldi.

Eşenkara Kür Merkezi Projesini anlatan Başkan Kurt, uzmanlar ve bilim insanlarından proje hakkındaki değerlendirme ve önerileri dinledi. Söz konusu projenin Eskişehir'de çok uzun yıllardır tartışılan, çalışmaları başlatılan ancak sonuçlandırılmayan bir proje olduğunu dikkat çeken Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı İlçesi sınırlarında bulunan Eşenkara Köyü merkez alınarak bir çalışma yapmak istediklerini vurguladı.

Toplantıya Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra İzmir Jeotermal A.Ş Genel Müdürü Sinan Arslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyon Jeotermal Turizm ve Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğü (AFJET), Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü; Anadolu, Eskişehir Osmangazi ve Eskişehir Teknik Üniversiteleri Mimarlık, Turizm ve Tıp Fakültesi'nden akademisyenler, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi (FİZYOMER) ile Enerji Kentler Birliği'nden yetkililer katıldı.

Odunpazarı Belediyesi proje kapsamında, mülkiyeti hazineye ait, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tasarrufunda olan yaklaşık 35 bin m2 büyüklüğündeki, termal kür merkezi olarak planlı bölgenin fizibilite çalışmasını yapacak. Bu fizibilite çalışmasıyla termal kür merkezi ile birlikte bölgede yer alan termal turizm alanlarının da yerli, yabancı yatırımcılara tahsisine ilişkin sürecin hızlanması amaçlanıyor. Gerçekleştirilen vizyon toplantısı ile sağlık, teknik, mimari konularındaki uzmanlar tarafından oluşturulan ortak akıl benzeri bir süreçle fizibilite çalışmalarının desteklenmesi hedefleniyor.

"Bu toplantıyı yola çıkarken önümüzü görmemiz için gerçekleştiriyoruz"

Toplantıda konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, söz konusu projenin Eskişehir'de çok uzun yıllardır tartışılan, çalışmaları başlatılan ancak sonuçlandırılmayan bir proje olduğunu söyledi. Projenin 2006 yılında Kızılinler Projesi adı altında başlatıldığını vurgulayan Başkan Kurt, projenin bir türlü hedefine ulaşamadığına dikkat çekerek, "Odunpazarı İlçesi sınırlarında bulunan Eşenkara Köyü merkez alınarak bir çalışma yapmak istiyoruz. Farklı zamanlarda, farklı turizm bakanları ve valiler ile yapmış olduğumuz görüşmelerde, önceliğin ve olmazsa olmazın kür merkezi olduğu konusunda bir sonuca ulaştık. O halde biz bunu projeye uygun olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu Kızılinler Termal Projesi çerçevesinde nasıl hayata geçiririz diye düşündük. Bazı girişimlerimiz de oldu. En son Kültür ve Turizm Bakanı ile yapmış olduğumuz görüşmede "Kür Merkezi Projesini yapın, gelin ondan sora konuşalım" şeklinde bir mutabakat oluştu. Bunun üzerine de arkadaşlarımız bazı çalışmaları gerçekleştirdiler. Bu toplantıyı da yola çıkarken önümüzü görmemiz için gerçekleştiriyoruz. Bunu da sizlerin değerli katılımları ile yapmak istedik. Hepinizin düşüncesi bizim için önemli. Gerekli kayıtları ve notları alacağız. Şimdiden toplantıya katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"15 yıldır ortada kalmış bir projeyi canlandırmak istiyoruz"

Gerçekleştirilen toplantının kendilerinde yeni ufuklar açtığını dile getiren Başkan Kurt, bu çalışmaya katılımcılığı önemseyen bir anlayışla başladıklarının kaydetti. Odunpazarı Belediyesi'nin bu alanda hiçbir yetkisinin ve hakkının olmadığını vurgulayan Başkan Kazım Kurt, "Sadece 15 yıldır ortada kalmış bir projeyi canlandırmak istiyoruz. Bakanlığın projesi. Kültür ve Turizm Bakanlığı teşvik kapsamı içine almış. Sağlık Bakanlığı destekleme kararı almış, ama hiçbir hamle yapılmamış. Belki günü kurtarmak için belki de o anda bir takım gelişmeler olsun diye bir şeyler yapılmış. Somut ve işe yarar bir adım atmak istiyoruz. Biz, devlette devamlılığın esas olduğuna inanarak çalışıyoruz. Benden önceki belediye başkanının ESOPYA adında bir projesi vardı. O da sadece kağıt üzerinde kalmış bir proje idi. Biz, daha somut bir adım olsun istiyoruz" diye konuştu.

Suyun Tepebaşı Belediyesi sınırları içerisinde kaldığına dikkat çeken Başkan Kurt, suyun dağıtımının nasıl yapılacağının belli olmadığı için su bulma şansını denemek istediklerini ifade etti.

Kaynak: İHA