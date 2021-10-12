Uzmanlar yüz yüze eğitim için uyardı! "12 yaş üzeri çocuklar mutlaka aşı olmalı"

Covid-19 nedeniyle SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'nde yatan 12 hasta bulunuyor.

Hastaların 8'i 12 yaş ve üzeriyken 4'ü 1 yaşının altında. Prof. Dr. Devrim, 12 yaş üzeri çocuklarda yetişkinlere benzer şekilde nükseden akciğer tutulumları ile giden, oldukça uzun süre yatış gerektiren Covid-19 enfeksiyonlarının görüldüğünü belirtti. 12 yaş üzeri çocukların korunması için mutlaka aşının yapılması gerektiğini söyledi.

12 YAŞ ÜZERİ ÇOCUKLAR KORUNABİLİR

Prof. Dr. Devrim hastanede tedavi altında olan 12 yaş üzerindeki çocukların %80'inin aşısız olduğunu belirtti. Aşı randevusu alıp da sonra erteleyenler veya henüz yapılmadan virüs bulaşan birçok çocuğun bulunduğunu ifade etti. 1 yaş altında olan çocukların korunması için aşı bulunmadığını ancak 12 yaş üzeri çocukları koruma imkanımızın bulunduğunu vurguladı.

AŞILAR SON DERECE GÜVENLİ

Aşıların son derece güvenli olduğunu belirtirken, 12 yaş altı çocukların mutlaka olması gerektiğinin altını çizdi. Kendi çocuklarının 12 yaş altında olduğunu belirten Devrim, yaş grubu düşerse kendi çocuklarına da aşı yaptıracağını söyledi. En önemli silahlardan biri olarak aşıyı gösterirken; hijyen, maske ve mesafe kurallarının da sürdüğünü belirtti. 12 yaş üzerindeki çocukların okula gönderilmesinde de bu kuralların uygulanması gerektiğini ve aşılanmayı hızlandırmak gerektiğini ifade etti.

YALNIZCA COVID-19 GEÇİREN ÇOCUKLARDA GÖRÜLÜYOR

Prof. Dr. Devrim, Covid-19 hastalığına yakalandıktan sonra genel olarak 15 günden sonra yüksek ateş, kalp tutulumu veya solunum güçlüğü gibi durumların geliştiğini kaydetti. Bu sendroma 'MIS-C' ismi verilirken 15 günden sonra veya 1-2 aylık süreç içerisinde ortaya çıkabileceği aktarıldı. Devrim bu sendromun bulunduğu hastalarda yoğun bakıma gidiş oranlarının daha fazla olduğunu belirtti. Bu sendromun özellikle kalp kaslarını tuttuğunu ve kalp yetmezliğine benzediğini yalnızca Covid-19 geçiren çocuklarda görüldüğünü ifade etti.

TÜM ÖĞRETMENLER AŞI OLMALI

1 yaş altındaki çocukların da özellikle beslenme güçlüğü, yüksek ateş, kilo alamama ve benzeri solunum sorunlarıyla geldiklerini ancak onlarda 12 yaş üzeri çocuklarda olduğu gibi akciğer bulgularına rastlamadıklarını belirttiler.

Tüm öğretmenlerin yüz yüze eğitimin devam etmesi için aşılanması gerektiğini belirten Devrim, velilerin de rol model olarak aşılanmaya destek olması gerektiğini söyledi. Yüz yüze eğitim için ise 12 yaş üstü çocukların kesinlikle aşı olmaları gerektiğini söyledi.