Uzmanlardan altın yatırımcılarına müjdeli haber! "Alım fırsatı olabilir"

ABD Merkez Bankası’nın faiz artırımı, ons altında gerilemeye neden oldu. Türkiye’de ise gram altın 967 TL’yi gördü. Uzmanlar, altındaki düşüşün alım fırsatı olabileceği belirtiyor.

Melahat Ersoy
Editör
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Uzmanlardan altın yatırımcılarına müjdeli haber! "Alım fırsatı olabilir" 1

ABD Merkez Bankası (FED), kasım ayı toplantısında faiz oranlarını beklentiler doğrultusunda 0,75 oranında artırdı. Piyasalar tarafında, bu kararın özellikle altın fiyatları üzerindeki yansımaları takip ediliyor. Ons altın, kararın ardından 1616 dolara kadar çekildi. Gram altında 967 TL’yi görüldü. Haftanın son işlem gününe girerken gelen tepki alımlarıyla birlikte, ons altın 1640 doların üzerine çıktı, gram altın da tekrar 985’e yükseldi. ALB Yatırım Menkul Değerler Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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