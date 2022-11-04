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Uzmanlardan altın yatırımcılarına müjdeli haber! "Alım fırsatı olabilir"
ABD Merkez Bankası’nın faiz artırımı, ons altında gerilemeye neden oldu. Türkiye’de ise gram altın 967 TL’yi gördü. Uzmanlar, altındaki düşüşün alım fırsatı olabileceği belirtiyor.
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