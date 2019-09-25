Uzmanlardan ‘Aydın havası’ uyarısı

Türkiye'nin en ılıman illerinden biri olmasına karşın, Aydın'da ani değişen hava sıcaklıklarının insanları daha çok gribal enfeksiyonlara yakalattığı belirtildi. Özellikle mevsimsel geçiş dönemlerinde 24 saatte 10 dereceye kadar değişen hava sıcaklıklarına karşı daha dikkatli olunmasını öneren Ege Liva Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Mahmut Demirtaş, yaşlı ve çocukların bu dönemde daha dikkatli olmasını, vücut direncinin arttırılması için doğal ve dengeli beslenilmesini önerdi.

Mevsimsel gribin kolaylıkla bulaşıp özellikle okul, bakımevi, işyeri gibi toplu yaşam alanlarında ve kalabalık ortamlarda kolaylıkla yayılabildiğini kaydeden Ege Liva Hastanesi KBB Uzmanı Op. Dr. Mahmut Demirtaş, "Kişi öksürdüğünde enfekte damlacıklar havaya geçer ve başka bir kişi bu damlacıkları soluyarak enfekte olabilir. Virüs bulaşmış eller aracılığı ile virüs yayılabilir. Bulaşmayı önlemek için kişiler öksürürken ağızlarını ve burunları gerekirse kollarını kullanarak kapatmalı ve ellerini sıkça yıkamalıdırlar" diyerek bu dönemlerde gribe karşı daha dikkatli olunmasını tavsiye etti.

Halk arasında soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonların birbiri arasında çok karıştırılan iki hastalık olduğunu da belirten Dr. Demirtaş, "Gribal enfeksiyonlar genel olarak influenza virüsü denen tehlikeli bir virüs tarafından oluşturulan 39 derecenin üzerinde ateş, halsizlik, vücut kırgınlığı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, kas ağrılarıyla giden bir hastalık. Bu hastalıkta etken virüslerdir. Virüsler daha çok mevsim geçişleri yazdan sonbahara, sonbahardan kışa doğru geçişlerde görülen ciddi yan etkileri de olabilen influenza virüs etkenli bir durumdur. Gribal enfeksiyonların yayılışlarına bakacak olursak daha çok virüsü kapan kişilerin virüsü başka kişilere bulaştırılması neticesinde oluşur. Dolayısıyla gribal enfeksiyonlardan korunmada kendimiz hastalandığımız kadar başkalarını da hastalandırmama noktasında dikkat etmemiz gerekir. Bu hem kendi ailemiz hem de çevrede çalıştığımız insanların sağlığı bakımından çok önemlidir" diyerek kişilerin grip olmadan kendilerini grip olduktan sonra da çevresindekileri korumasını istedi.

Aydın havasının bu hastalık konusunda daha çok riskli olduğunu kaydeden Ege Liva Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Mahmut Demirtaş, özellikle çocuk ve yaşlıların beslenmeden kıyafet seçimine kadar bu dönemlerde daha dikkatli olmasını tavsiye etti.

Kaynak: İHA