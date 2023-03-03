Uzmanlardan deprem uyarısı! "Marmara depremi İç Anadolu Bölgesi’ni de tetikleyebilir"

Eskişehir’in İnönü ilçesinden geçen fay hattı, ülkemizde bulunan diğer fay hatlarına göre yer üzerinde olmasıyla ayrılıyor. Fayın geçtiği yerde oluşan yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki kırık, fay aynasını gözler önüne seriyor. Bu nadir görünürlükteki fay hattının muhtemel Marmara depreminden etkilenebileceğini belirten Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Can Ayday, “Eğer bu fayın ucundaki Kuzey Anadolu Fayı’nda hareket olursa, doğal olarak o da burayı da etkiler” dedi.

DOMİNO ETKİSİ YARATABİLİR

Beklenen büyük Marmara depreminin İnönü ilçesinden geçen fay hattını da etkileyebileceğini ve İç Anadolu Bölgesi’nde de deprem oluşturabileceğini belirten Prof. Dr. Ayday, şu ifadeleri kullandı: “Kahramanmaraş’ta olan deprem, Hatay’daki 6,4’lük depremi etkiledi, hatta 6 Şubat’ta Pazarcık’ta olan deprem 9 saat sonra oluşan Elbistan depremini de etkiledi. Domino etkisidir bu. Eğer bu fayın ucunda, Kuzey Anadolu Fayı’nın diğer ucunda Bursa’ya yakın, Yalova’ya yakın bir hareket olursa, doğal olarak o da burayı etkiler. Gücü buraya bindirir. Eğer burada da bir sıkışma varsa, kırılma açığa çıkar. Marmara’da olacak bir deprem domino etkisiyle burada yeni bir deprem oluşturabilir.”