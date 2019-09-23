Uzmanlardan ebeveynlere "çocukları kış hastalıklarından koruyun" uyarısı

Manisa Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Halime Yücel, hava sıcaklığının düşmesinden dolayı çocukların kış hastalıklarından korunması için önerilerde bulundu.

Son baharın gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi özellikle küçük yaştaki çocuklar için tehdit oluşturuyor. Manisa Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Halime Yücel, hava sıcaklığının düşmesinden dolayı çocukların kış hastalıklarından korunması için önerilerde bulundu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Halime Yücel, "Bu mevsimde çocukların hastalanmasını beklemeden okul öncesi ayrıntılı sağlık kontrolünden geçmelerinin çocuklarda birçok hastalığın erken teşhisine ve gelişimlerine, okul başarılarına olumlu katkı sağlar. Okulların açılması ve çocukların bir arada bulunmasıyla hastalıklar daha çabuk yayılır. Okula yeni başlayan çocukların genel fizik muayeneleri ile birlikte, görme ve işitme kontrollerinin yapılması özellikle önem taşır. Fiziki muayenede büyüme ve gelişmesinin değerlendirilmesi, davranışsal sorunların varlığı, konuşma ve dil taraması, görme ve işitmenin değerlendirilmesi, organik bir patolojiye işaret eden herhangi bir bulgu varlığında ileri tetkikle tanı konulmasını sağlar" dedi.

Çocukların hasta olduklarında okula gitmemeleri ve evde istirahat etmeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Yücel, "Kış aylarında hastalıkların çabuk yayılmasında önemli bir neden ise kapalı ortamlarda geçirilen zamanın yaz aylarına göre daha fazla olmasıdır. Özellikle çocuğunuz okul döneminde ise kış dönemi hastalıklarına karşı daha savunmasız olur. Bu nedenle mümkün olduğunca çocuğunuzu kapalı ortamlara sokmayın, hasta iken okula göndermeyin ve diğer çocuklardan uzak tutun. Kış enfeksiyonlarından koruyan grip aşısını 6 aydan büyük her çocuk için öneririz. Çocuğunuz okula gidiyorsa, sağlık öyküsünde bazı kronik rahatsızlıkları varsa ya da astım, bronşit, kan hastalıkları ve romatizmal hastalıkları geçirdiyse, mutlaka grip aşısı yaptırılması gerekir. Kış aylarında çocuklara, ekinezya, mürver çiçeği ve ekstra C vitamini içeren besin takviyeleri verilebilir. Çocuğunuza bal yedirmek ya da ballı süt içirmek solunum yolu yumuşaklığını artırır. Çinko ise bağışıklık sistemini güçlendirir. Çocuğunuza kış aylarında ekstra çinko vermek enfeksiyonları azaltmaya yardımcı olur. Çocuk iştahsız ya da sağlıksız besleniyorsa vitaminler ile takviye etmek gerekir. Normal beslenen çocuğun vitamin ihtiyacı olmaz" ifadelerini kullandı.

Çocukların hastalandıkları dönemlerde daha fazla sıvı almaları gerektiğini belirten Yücel, "Çocuklar hastalandıkları zaman iştahları da azalır, dolayısıyla daha az sıvı alırlar. Böyle durumlarda da çocuğunuzun daha fazla sıvı almasını sağlamamız gerekir. Bu ihtiyacı gidermek için taze sıkılmış meyve suları, bitki çayları ve ballı süt içirilebilir. Böylece çocuk hem kalori hem de sıvı gıda almış olur. Kış aylarında tek bir kalın kat giydirmektense, ince birkaç kat giydirmenin doğrudur. Kat kat giydirilen ince giysi arasındaki hava ısındığı için, tek kat kalın giysiden daha sıcak tutar. Ayrıca vücut ısısı arttığında ince katlardan birini çıkararak ısısını dengelemek mümkündür. Bu yüzden, çocuğunuzu normalden bir kat daha fazla giydirmeniz yeterlidir. Küçük çocuklar daha çok başlarından üşüdüğü için bere ile kaşkol giydirilmesi faydalı olur. Fakat bunların da temizliğine dikkat edilmesi, sık sık yıkanması gerekir" dedi.

Kaynak: İHA