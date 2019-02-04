Uzmanlardan ebeynlere uyarı: Bilgisayar ve telefonu ödül olarak vermeyin

Ege Liva Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Fulya Erdem, eskiden tatillerde geleneksel oyunlarla vakit geçiren çocukların artık fırsat buldukları her anı bilgisayar ve dijital cihazlar karşısında geçirmeye başladığını belirtti. Bu durumun gencecik çocuklara zihinsel olarak zarar verdiği gibi fiziksel olarak da ciddi zarar verdiğini belirten Dr. Fulya Erdem, "Maalesef bilgisayar ve dijital cihazlar çocuklara ödül olarak verilmeye başlandı. Anne babalar bir an önce bu yanlışa son vermelidir" dedi.

Dijital cihazlarla oyun bağımlılığının gelişme çağındaki çocukları ve gençleri sadece zihinsel olarak değil, ortopedik açıdan da olumsuz etkilediğini belirten Erdem, "Bilgisayar başında uzun süre hareketsiz kalmak duruş bozukluklarına, kas gücünün azalmasına ve vücudun estetik olarak bozulmasına neden oluyor. Bu durum "Yalancı kamburluk" denilen durumun ortaya çıkmasına neden oluyor. Özellikle kışın ve tatil dönemlerinde çocuklar bilgisayar başından kalkmaz oldu. Maalesef anne babalar da çocukların bilgisayar başında saatlerce sessiz sedasız durmasına cazip buluyor. Bu yanlıştan bir an önce dönülmez ise gelecek nesilde ciddi sıkıntılar ortaya çıkabilir" dedi.

"Boyun ve sırt kasları olumsuz etkileniyor"

Gelişme çağındaki çocukların "Oyun bağımlılığı" adını verdikleri bu alışkanlıktan dolayı zihinsel açıdan olduğu gibi ortopedik açıdan da ciddi zarar gördüğünü kaydeden Ege Liva Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Fulya Erdem, "Uzun süreli aynı pozisyonda kalmaya bağlı olarak boyun ve sırt kaslarında kasılma ve elde uyuşmalar oluşur. Bu durum, boyun ve bel ağrılarına yol açar. Sinir baskısı sonucunda kol ve ellerde uyuşmalar oluşur. Hareketsizlik sonucu kilo alma ve eklemlerde bozukluklar meydana gelir. Bu durum kas gücünün azalması ve vücudun estetik olarak bozulması ile sonuçlanır. Çocuklar bilgisayar, tablet ve telefona hiç temas etmesin demiyoruz. Ancak bunun mutlaka bir ölçüsü olmalı. Hekimler olarak çocukların elektronik cihazlarla değil hareketli eski oyunlarla oynamasını tavsiye ediyoruz. Gerekirse büyükler bu oyunlarda çocuklarına eşlik etmelidir" diyerek sağlık için eski oyunların daha yararlı olduğunu hatırlattı.

Kaynak: İHA