Uzmanlardan giderek büyüyen sağlık sorunu obezite hakkında uyarı

Obezite, birçok kronik hastalığın nedeni veya risk faktörü olarak kabul ediliyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Uzmanlardan giderek büyüyen sağlık sorunu obezite hakkında uyarı

Obezite, birçok kronik hastalığın nedeni veya risk faktörü olarak kabul ediliyor. Saygı Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Kliniği Sorumlu Hekimi Op. Dr. Sinan Tezer, obez ve fazla kilolu yetişkin sayısının artış gösterdiğini ifade etti.

Obezite, aşırı yağ birikiminin sağlığı olumsuz etkileyen bir durum olarak tanımlanıyor ve birçok kronik hastalığın nedeni veya risk faktörü olarak kabul ediliyor. Saygı Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Kliniği Sorumlu Hekimi Op. Dr. Sinan Tezer, obezitenin topluma ekonomik yük getirebileceğini vurguladı. Ayrıca Dünya Obezite Federasyonu'nun 2023 raporuna göre, obezitenin küresel ekonomiye etkisinin önümüzdeki yıllarda büyümesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Tezer, Obezitenin nedenleri arasında biyolojik faktörler, akıl sağlığı, genetik riskler, çevre ile alakalı etkenler, sağlık hizmetlerine erişim ve ultra işlenmiş gıdalara erişim gibi çeşitli faktörler sayıldığını belirtti. Obezitenin sadece irade eksikliği değil, altında daha karmaşık nedenlerin yattığına dikkat çekildiğini belirten Teze, aynı zamanda obezitenin bireysel bir sorun olmanın ötesinde toplumsal bir sorun olduğu ve dünya genelinde obez ve fazla kilolu yetişkin sayısının artış gösterdiğini ifade etti.

Obezite ve Metabolik Cerrahi Kliniği Sorumlu Hekimi Op. Dr. Sinan Tezer, "Obezitenin tedavisi çok yönlü bir yaklaşım gerektirir. Kilogram cinsinden ağırlığın boyun karesine bölünmesiyle hesaplanan Vücut Kitle İndeksi (VKİ) ölçümüyle obezite tanısı konabilir. Tedavide kilo kaybı hedeflenir ve bu multidisipliner bir yaklaşım gerektirebilir. Özellikle Tip 2 diyabet, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları, kanser ve birçok hastalığın risk faktörü olarak obeziteyi ele almak önemlidir" dedi.

Obeziteyle nasıl başa çıkılır

Obezite tedavisinin temel adımı, bireylerin yaşam tarzını değiştirerek, uygun bir diyet ve egzersiz programını benimsemeleridir. Bu aşama genellikle en az 6 ay sürebilir. Bu süre içinde, bireylerin başlangıç kilosunun yüzde 5'ini kaybetmeleri hedeflenir. Eğer bu aşamada istenilen kilo kaybı sağlanamazsa, daha ileri medikal tedavilere geçilebilir.

Kilo kaybını desteklemek amacıyla hekimler tarafından önerilen ilaç ve ürünler mevcuttur. Ancak vurgulanması gereken bir nokta, hiçbir ilacın veya ürünün bireyin katkısı olmadan tek başına büyük ölçüde kilo kaybı sağlayamayacağıdır. Bu medikal tedaviler, yaşam tarzı değişiklikleri ve sağlıklı alışkanlıklarla birlikte kullanılmalıdır.

Son yıllarda obezite cerrahisinin uygulanma sıklığı artmıştır. Obezite cerrahisi, kilo kaybını sağlamak ve obezitenin yol açtığı sağlık sorunlarını azaltmak için tercih edilen bir seçenektir. Ancak bu ameliyatlar, ciddi bir adım olduğundan önce dikkatli bir değerlendirmeyi gerektirir. Bu noktada endokrinoloji ve metabolizma uzmanlarının katkısı büyüktür. Kişilerin en az 6 ay boyunca bu uzmanlar tarafından takip edilmesi, obezite cerrahisinin uygun bir seçenek olup olmadığının belirlenmesine yardımcı olur.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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