Uzmanlardan şaşırtan öneri! "Duş almak yerine, bölgesel temizlik yapın!"

Fransa'da yaşanan su sıkıntısı nedeniyle tasarruf önerileri sunan uzmanlar, duş almak yerine vücudun belirli bölgelerinin temizlenmesinin yeterli olacağını söyledi.

YAYINLAMA
Google News
Uzmanlardan şaşırtan öneri! "Duş almak yerine, bölgesel temizlik yapın!"

Fransa'da, kuraklık nedeniyle yaşanan su problemi her geçen gün artıyor. Hükümet, su tasarrufu adına yeni yollara başvuruyor, yeni önerilerde bulunuyor. Tasarruf için bulunulan önerilerden bir yenisi de uzmanlar tarafından geldi. Uzmanlara her gün duş almak yerine, vücudun belirli bölgelerinin hijyenik tutulması yeterli

TAHARET YETERLİ

Uzmanlar, insanların her gün tüm vücutlarını yıkaması, serinlemesi için duş almasının kuraklığı daha da tetikleyeceğinden bunun önüne geçmek için önerilerde bulunuyor.

Buna göre uzmanlar, nüfusun yaklaşık yüzde 76'sının her gün duş aldığı Fransa'da, lavabo ihtiyacından sonra taharet ve vücudun belirli bölgelerini yıkanması gibi temizliklerin yapılmasının yeterli olacağı görüşünü sundular.

Karar pek çok dermatolog ve sağlıkçı tarafından hijyenik bulunmadığı ve tartışmalı bir konu olduğu gibi, mevcut durumda uygulanması mecbur bir karar olarak da görülüyor.

İlgili Haberler
Türkiye'nin talebi üzerine Interpol devreye girdi! Levent Göktaş'ın yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı
Türkiye'nin talebi üzerine Interpol devreye girdi! Levent Göktaş'ın yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı
Endonezya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Endonezya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
NATO paylaştı, Yunanistan çıldırdı! Yunan medyasından hadsiz çıkış!
NATO paylaştı, Yunanistan çıldırdı! Yunan medyasından hadsiz çıkış!
Rusya açıkladı: Avrupa'ya gaz sevkiyatı durduruldu
Rusya açıkladı: Avrupa'ya gaz sevkiyatı durduruldu
Doktorlar bebeğin belden aşağısını görünce şok oldu! Yeni doğan bebeğin bacakları yerine olan şey ağızları açık bıraktı!
Doktorlar bebeğin belden aşağısını görünce şok oldu! Yeni doğan bebeğin bacakları yerine olan şey ağızları açık bıraktı!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye'nin talebi üzerine Interpol devreye girdi! Levent Göktaş'ın yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı
Türkiye'nin talebi üzerine Interpol devreye girdi! Levent Göktaş'ın yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı
Endonezya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Endonezya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
NATO paylaştı, Yunanistan çıldırdı! Yunan medyasından hadsiz çıkış!
NATO paylaştı, Yunanistan çıldırdı! Yunan medyasından hadsiz çıkış!
Rusya açıkladı: Avrupa'ya gaz sevkiyatı durduruldu
Rusya açıkladı: Avrupa'ya gaz sevkiyatı durduruldu
Son dakika! AFAD açıkladı! Aydın'da bir deprem daha meydana geldi!
Son dakika! AFAD açıkladı! Aydın'da bir deprem daha meydana geldi!
Deprem olduğu esnada kahve yapmaya devam etti! İzmir'deki kafe çalışanının umursamazlığı ortaya ilginç görüntüler çıkardı!
Deprem olduğu esnada kahve yapmaya devam etti! İzmir'deki kafe çalışanının umursamazlığı ortaya ilginç görüntüler çıkardı!
Seks işçiliği yapmasına engel olduğu için 3 haftalık bebeğini 25 bin TL'ye sattı! İşte para kazanmak uğruna evladından vazgeçen vicdansız anne...
Seks işçiliği yapmasına engel olduğu için 3 haftalık bebeğini 25 bin TL'ye sattı! İşte para kazanmak uğruna evladından vazgeçen vicdansız anne...
Bursa'da dehşet veren anlar! Otobüs terminaline yıldırım düştü! Çatı çöktü, ağaçlar devrildi...
Bursa'da dehşet veren anlar! Otobüs terminaline yıldırım düştü! Çatı çöktü, ağaçlar devrildi...
Sevgiliniz bu burçtansa hemen gidip nikah tarihi alın! İşte birbiriyle mükemmel uyum yakalayan o burçlar...
Sevgiliniz bu burçtansa hemen gidip nikah tarihi alın! İşte birbiriyle mükemmel uyum yakalayan o burçlar...
Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci dinleyenleri güldürdü! Savunma Sanayii başarılarını Kenan Evren dönemine dayandırdı!
Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci dinleyenleri güldürdü! Savunma Sanayii başarılarını Kenan Evren dönemine dayandırdı!
İzmir'de şehitlere büyük saygısızlık! Şehit fotoğraflarının önüne tuvalet koydular! "Yunan birinden ne bekliyorsun?"
İzmir'de şehitlere büyük saygısızlık! Şehit fotoğraflarının önüne tuvalet koydular! "Yunan birinden ne bekliyorsun?"