Uzmanlardan şaşırtan öneri! "Duş almak yerine, bölgesel temizlik yapın!"

Fransa'da, kuraklık nedeniyle yaşanan su problemi her geçen gün artıyor. Hükümet, su tasarrufu adına yeni yollara başvuruyor, yeni önerilerde bulunuyor. Tasarruf için bulunulan önerilerden bir yenisi de uzmanlar tarafından geldi. Uzmanlara her gün duş almak yerine, vücudun belirli bölgelerinin hijyenik tutulması yeterli

TAHARET YETERLİ

Uzmanlar, insanların her gün tüm vücutlarını yıkaması, serinlemesi için duş almasının kuraklığı daha da tetikleyeceğinden bunun önüne geçmek için önerilerde bulunuyor.

Buna göre uzmanlar, nüfusun yaklaşık yüzde 76'sının her gün duş aldığı Fransa'da, lavabo ihtiyacından sonra taharet ve vücudun belirli bölgelerini yıkanması gibi temizliklerin yapılmasının yeterli olacağı görüşünü sundular.

Karar pek çok dermatolog ve sağlıkçı tarafından hijyenik bulunmadığı ve tartışmalı bir konu olduğu gibi, mevcut durumda uygulanması mecbur bir karar olarak da görülüyor.