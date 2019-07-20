Uzmanlardan üniversite adaylarına ve ailelerine ’tercih’ uyarısı

SAMSUN (İHA) – Uzman Psikolojik Danışman ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Samsun Şube Başkanı Oğuz Özat, üniversite tercih dönemlerinde tercih yapılırken adayların ilgisine ve becerisine göre hareket edilmesi ve tercih yapılırken toto oynar gibi yapılmaması gerektiğini söyledi.

Uzman Psikolojik Danışman ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Samsun Şube Başkanı Oğuz Özat, yaptığı açıklamada üniversite tercih döneminde çocukları tercih yapacak ailelere uyarılarda bulundu. Üniversite tercih dönemlerinin çocukların geleceği açısından önemli olduğunu ifade eden Özat, tercihlerin çocukların kendi gelişimlerine göre yapılması gerektiğini kaydetti. Tercihlerin mutlaka üniversite adayları tarafından yapılması gerektiğinin altını çizen Özat, "Çok sık duyuyoruz "tercihlerle annem ilgileniyor, babam yapıyor" diye. Çocuk sınav sonuç belgesini bile "annem zaten ilgilenecek" diye açmamış ve bölümleri dahi incelemiyor. Böyle bir şey olmaz. Tercihleri öğrenci yapacak. Bizler de tercihlerini kontrol edeceğiz. Sistemle ilgili sorular varsa cevap vereceğiz. Tercihlerle ilgili kafalarına takılan bir soru varsa cevap vereceğiz" dedi.

"Tercihler totoya dönmesin"

Tercih yaparken, toto şeklinde yapılamamasına dikkat çeken Özat, "Bazı aileler "hepsini yazalım illaki birisi çıkar" düşüncesiyle hareket ediyor. Bu çok yanlış bir düşünce. Tercihler yapılırken mutlaka çocuğun ilgisine ve becerisine göre hareket edilmeli. Tercihler bu şekilde yapılırsa ileride çocuklar için geri dönüşü olmayan hatalara düşülebilir. Bırakın tercihleri çocuklarınız yapsın ve kendi geleceklerine kendileri karar versin" diye konuştu.

"Destek aldığınız kişinin PDR diplomasına dikkat edin"

Birçok özel okul ve dershane özel üniversitelerle anlaşmış oldukları için adayların bilinçli olarak o üniversitelere yönlendirilmesinin yanlış olduğunu da dile getiren Özat, "Destek aldığınız kişinin PDR diplomasına dikkat edin. Bu konuda destek alacakları tercih uzmanlarının mesleki yetkinlikleri önemlidir. Bu konuda PDR uzmanları halen ülkemizde eğitim almış tek lisans mezunlarıdır. Biz Türk PDR Derneği olarak yukarıdaki sakıncalı durumları meslektaşlarımızın yapmayacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA