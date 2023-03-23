Uzmanlardan uyarı! Ramazan'da en sık yaptığımız hata: 'bir kişilik oruç tutup, üç kişilik yiyiyoruz'

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, her ramazan iftar ve sahurda yapılan beslenme hataları nedeniyle acil servislerde genellikle yoğunluk oluştuğunu belirterek açıklamalarda bulundu.

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Uzmanlardan uyarı! Ramazan'da en sık yaptığımız hata: 'bir kişilik oruç tutup, üç kişilik yiyiyoruz'

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, her ramazan iftar ve sahurda yapılan beslenme hataları nedeniyle acil servislerde genellikle yoğunluk oluştuğunu belirterek, "Yaptığımız beslenme hataları, çok güzel geçmesi gereken ramazanı zor ay haline getiriyor." dedi.

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"BİR KİŞİLİK ORUÇ TUTUP ÜÇ KİŞİLİK YİYORUZ"

Hastanenin Acil Servis Sorumlusu ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Çakır, AA muhabirine, ramazanı sağlıklı geçirmek için dengeli beslenmenin önemini vurgulayarak, "Sahurda ve iftarda yediğimizin miktarına ve ne olduğuna çok dikkat etmeliyiz." diye konuştu.

İftarda gazlı içecek, şerbet ve tatlı gibi karbonhidratların çok tüketilmesinin sağlık açısından ciddi sorun oluşturduğunu ifade eden Çakır, iftar ve sahur yemeklerinde aşırıya kaçılmamasını önererek, şöyle devam etti:

"Ramazanda en sık yaptığımız hatalardan birisi de bir kişilik oruç tutup üç kişilik yiyoruz. İftar ve sahurda miktar olarak çok yemek ve karbonhidrat eğilimi fazla oluyor. Aslında güzel olan, ata dede alışkanlığı küçük kahvaltılıkla iftara başlamak ama ipin ucunu kaçırıyoruz. Sahur ve iftarda yaptığımız beslenme hataları, çok güzel geçmesi gereken ramazanı zor ay haline getiriyor."

"ÖZEL VE KRONİK HASTALIĞI OLANLARIN MUTLAKA DOKTORUYLA GÖRÜŞMESİ ŞART"

Kronik hastalığı olanlar ile tansiyon ve şeker hastalarının oruç tutmak için doktorlarıyla görüşmesi gerektiğini anlatan Çakır, "Herkes oruç tutabilir ama özel ve kronik hastalığı olanların mutlaka doktoruyla görüşmesi şart, ilaç ve beslenme durumunu buna göre ayarlaması lazım. Maalesef bunlara dikkat etmemekten kaynaklı da acil servislerde özelikle iftar sonrası sahura kadar ciddi yük oluşuyor." diye konuştu.

Çakır, orucun mide bağırsak sistemi üzerine faydalı olmasına rağmen iftarda aşırı tuzlu ve şekerli tüketim sonucu hazımsızlık nedeniyle acil servislerin dolduğunu vurguladı.

Acil servislerin en önemli yükünü beslenme hatalarının oluşturduğunu belirten Çakır, her sene olduğu gibi bu ramazanda da akşam çalışan acil servis ekiplerini güçlendirip oluşan yoğunluğu azaltmaya çalışacaklarını söyledi.

Çakır, dikkatli beslenmeyle bu ayın çok güzel şekilde geçirilebileceğini sözlerine ekledi.

KAYNAK: AA

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