Uzmanlardan uyarı: "Sahurun atlanması kilo artışına neden olabilir“

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte beslenme alışkanlıklarında önemli değişiklikler yaşanırken yanlış tercihler sorunları da beraberinde getirebiliyor. Vatandaşlara tavsiyelerde bulunan beslenme uzmanları Ramazanda beslenme şeklinin iftar, iftar sonrası ve sahur olmak üzere 3 öğünde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek, sahurun atlanmasının vücut direncinin düşmesine ve kilo artışına neden olabileceği yönünde uyarıyor.

Ramazan ayında sağlıklı beslenme kurallarına uyulmaması başta kilo artışı olmak üzere, tansiyon, mide yanması, ülser, gastrit, reflü, kabızlık gibi çeşitli sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Ramazan ayı boyunca yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterilmesinin önemli olduğunu belirten Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, da vatandaşlara önerilerde bulundu. İftardan sonra dinlenmek yerine hareket etmenin kilo kontrolüne yardımcı olduğuna dikkat çeken Garipağaoğlu, ev içinde yapılacak kısa mesafeli yürüyüşlerle besinlerin sindiriminin kolaylaştığını hatırlattı.

"Orucunuzu su, hurma gibi yiyecekler ile açın, mümkünse 10-15 dakika ara verin"

Ramazan Ayı'nda vatandaşların dengeli beslenmesine yönelik tavsiyelerde bulunan Garipağaoğlu, "Orucunuzu su, hurma, zeytin, peynir ve çorba gibi yiyecekler ile açın, mümkünse 10-15 dakika ara verin, daha sonra ana yemeğe geçin ya da normal akşam yemeğinizi yiyin. Kemik sağlığınız için önemli olan kalsiyum mineralini ihmal etmeyin. Bunun için kalsiyumun en zengin kaynağı olan süt, yoğurt ve peynir tüketimine özen gösterin. Ancak bu konuda dikkat edilmesi gereken bir nokta var; Kalsiyumun kemiklerimiz tarafından emilimi için vücudumuz mutlaka D vitaminine ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle D vitamini ile zenginleştirilmiş peynirleri tercih edin. Domatesle birlikte ekmeğin katığı, salataların süsü, karpuzun yoldaşı, çorba ve makarnanın zenginliği, böreğin katkısı, omletin ana maddesi, kahvaltının vazgeçilmezi olan peyniri normal zamanda olduğu gibi Ramazan sofralarınızdan da eksik etmeyin. Peynirin az tuzlu olanlarını tercih edin. Çünkü tuz susuzluğa neden olur. Tansiyon yükseltebilir" dedi.

Sahuru atlamak kilo artışı nedeni

Sahuru atlamanın büyük bir hata olacağı uyarısında da bulunan Garipağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Günlük beslenme normal zamanda 4-6 öğün şeklinde gerçekleştirilir. Vücudun ihtiyacı olan enerji ile karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler, mineraller ve su olarak bildiğimiz 50 adet besin ögesi öğünlere dağıtılarak vücuda alınır. Ramazan ayında öğün sayısı, iftar ve sahurdan oluşan 2 ana öğün ve iftar sonrası yapılan ara öğün olmak üzere toplam 3 öğün şeklinde planlanıp uygulanmalıdır. Sahurun atlanması durumunda iftar ve iftar sonrasında tüketilen besinlerle günlük gereksinimin karşılanması zorlaşır, vücut direncinin düşmesine ve kilo artışına neden olabilir. Bu nedenle sahur, hem günlük enerji ve besin ögeleri gereksinimlerinin karşılanmasına destek verir; hem de metabolizmayı hızlandırarak kilo kontrolü sağlanmasına yardımcı olur. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, omlet, çorba, tam buğday veya çavdar ekmeği, az yağlı börek, tost, meyve, domates, salatalık, havuç gibi besinleri tercih edin ve bol sıvı tüketin".

Kaynak: İHA